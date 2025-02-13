Как самостоятельно оценить квартиру в Украине в 2025 году: пошаговый алгоритм

Женщина просматривает документы. Фото: Freepik

При осуществлении купли-продажи недвижимости в Украине необходимо определить рыночную стоимость жилья. Это важно не только для установления правильной цены, но и для корректного начисления налогов. Оценку можно осуществить самостоятельно или обратиться к профессиональному оценщику.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как самостоятельно оценить квартиру и какие факторы влияют на ее цену.

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Обязательно ли проводить оценку недвижимости

Законодательство Украины предусматривает обязательную оценку жилья при его продаже для физических лиц. Это необходимо для определения базы налогообложения. Исключение составляют сделки между юридическими лицами — в таких случаях оценка не является обязательной.

Как самостоятельно провести оценку недвижимости

Самостоятельная оценка квартиры возможна через официальный электронный сервис Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Для этого нужно:

1. Зарегистрироваться на платформе ФГИУ с помощью электронной подписи.

2. Ввести основные параметры квартиры: местонахождение, площадь, состояние ремонта, этажность.

3. Дождаться автоматического расчета системы, которая предоставит предварительную стоимость недвижимости.

Преимущество такого подхода — его бесплатность. Однако стоит быть внимательным при вводе данных: некорректная информация или неправильный выбор аналогов могут существенно завысить оцененную стоимость, что приведет к более высоким налогам.

Основные факторы, которые влияют на рыночную стоимость квартиры

Чтобы получить более точный результат, важно учесть такие аспекты:

Локация — цены в центре и в спальных районах значительно отличаются.

Инфраструктура — наличие транспорта, магазинов, школ, парков влияет на цену.

Этажность — квартиры на средних этажах обычно стоят дороже.

Планировка и состояние квартиры — новый ремонт или его отсутствие могут менять стоимость.

Правовой статус — наличие или отсутствие обременений, долгов за коммунальные услуги.

Рыночная ситуация — стабильность или кризис на рынке недвижимости.

Формула самостоятельного расчета стоимости жилья

1. Найдите аналогичные предложения — просмотрите объявления на специализированных сайтах, учитывая площадь, район, состояние квартиры.

2. Определите среднюю стоимость за 1 кв. м — суммируйте стоимость похожих объектов и поделите на их общую площадь.

3. Примените корректировки:

Если ваша квартира в худшем состоянии — уменьшите стоимость на 5-15%.

Если квартира имеет преимущества (ремонт, хороший вид из окна) — увеличьте цену.

Учтите общие рыночные тенденции (рост или падение цен).

4. Полученное значение умножьте на площадь вашей квартиры.

Как оценить квартиру для наследства

При наследовании имущества нужна официальная оценка. Для этого понадобятся следующие документы:

Свидетельство о смерти владельца.

Документы, подтверждающие право собственности.

Технический паспорт квартиры.

Идентификационный код наследника.

Кадастровый номер объекта.

Наследство облагается налогом в зависимости от степени родства: наследники первой очереди (родители, дети, супруги) освобождаются от уплаты налога, а для других категорий ставка может достигать 5-18%.

Сколько времени действителен отчет об оценке

Отчет об оценке недвижимости, необходимый для налогообложения, действителен 6 месяцев. После этого он нуждается в обновлении.

Самостоятельная оценка квартиры возможна и может быть полезной для предварительного определения стоимости жилья. Однако при официальном оформлении сделок все же рекомендуется обратиться к экспертам, чтобы избежать неточностей и лишних налоговых расходов.

Ранее мы рассказывали об обмене недвижимости как способе решения жилищных вопросов, который заключается в передаче права собственности на жилье без денежной оплаты. Это может быть удобным вариантом для тех, кто хочет сменить место жительства, не тратя время на продажу и поиск нового жилья. Однако, процедура обмена имеет свои особенности, которые нужно учесть для успешного заключения сделки.

Отметим также, что продажа квартиры — это серьезный юридический шаг, который требует полной подготовки документов. Мы рассказывали, как безопасно и законно продать жилье, и какие документы для этого нужны. Неполный пакет документов может привести к срыву сделки, финансовым потерям или даже судебным спорам.