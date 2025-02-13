Як купити квартиру на вторинному ринку: детальна інструкція

Люди розглядають креслення. Фото: Freepik

Купівля житла на вторинному ринку має свої особливості та ризики. Важливо не тільки знайти відповідний варіант, а й правильно оформити угоду, щоб уникнути проблем у майбутньому. Ретельна перевірка документів, оцінка стану житла та професійна юридична підтримка допоможуть уникнути ризиків і зробити угоду безпечною та вигідною.

Редакція Новини.LIVE розглянула всі ключові етапи покупки квартири "з рук".

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1. Пошук квартири

Сучасні покупці переважно шукають житло через спеціалізовані сайти, агентства нерухомості або соціальні мережі. Для швидкого та ефективного пошуку варто використовувати сайти-агрегатори, які фільтрують оголошення за ключовими параметрами: локація, площа, вартість, стан ремонту тощо.

Якщо ви обираєте співпрацю з агентством нерухомості, врахуйте, що їхні послуги коштують 3-5% від вартості житла. Водночас, рієлтори можуть допомогти з юридичним супроводом угоди.

Також слід бути обережним із фейковими оголошеннями — це шахрайські схеми, коли недобросовісні рієлтори виставляють неіснуючі квартири, щоб отримати контакти потенційних покупців.

2. Огляд квартири

Під час перегляду квартири зверніть увагу на:

загальний стан житла та комунікацій;

наявність грибка, неприємних запахів;

стан під’їзду, ліфта, фасаду будинку;

рівень шуму та інсоляцію.

Корисно поспілкуватися з сусідами — вони можуть розповісти про реальний стан будинку, особливості комунікацій та мешканців. Також слід оцінити, скільки коштів знадобиться на ремонт, якщо квартира продається в ненайкращому стані.

3. Перевірка документів

Перед підписанням договору обов’язково перевірте:

правовстановлюючі документи продавця;

технічний паспорт на квартиру;

виписку з Державного реєстру речових прав;

довідку про відсутність боргів за комунальні послуги.

Якщо власник у шлюбі, необхідна нотаріально завірена згода другого з подружжя на продаж житла.

4. Укладання угоди

Сторони зустрічаються у нотаріуса, надають необхідні документи та підписують договір купівлі-продажу. Важливо уважно перевірити правильність усіх даних у договорі.

Після цього здійснюється розрахунок. При оплаті готівкою рекомендується перевіряти банкноти через лічильник.

Нотаріус реєструє угоду в Державному реєстрі, після чого покупець офіційно стає власником квартири. Він отримує оригінал договору, а продавець — копію.

5. Витрати на оформлення

При оформленні покупки покупець сплачує:

1% від вартості квартири — збір у Пенсійний фонд;

близько 1% вартості — нотаріальні послуги (витрати можуть ділитися між сторонами).

Продавець також сплачує 1% державного мита. Якщо квартира була у власності менше трьох років, додаються податок на доходи (5%) та військовий збір (5%).

6. Завершальний етап

Останній крок — передача ключів новому власнику, що може відбутися одразу після угоди або у встановлений сторонами термін.

Купівля квартири — це серйозний крок, який потребує ретельного розгляду всіх аспектів, особливо фінансових. Важливо з'ясувати всі можливі варіанти розрахунку, їхні переваги та недоліки, щоб обрати найбезпечніший та найзручніший спосіб передачі коштів. Раніше ми вже розглядали різні варіанти оплати та їхні особливості.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок нерухомості в Україні продовжує свій розвиток під впливом різних факторів, таких як економічні зміни та соціальні тенденції. Незважаючи на нестабільність, спостерігається зростання попиту як на житлову, так і на комерційну нерухомість, що, безумовно, впливає на формування цін.