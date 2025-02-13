Как купить квартиру на вторичном рынке: подробная инструкция

Люди рассматривают чертежи. Фото: Freepik

Покупка жилья на вторичном рынке имеет свои особенности и риски. Важно не только найти подходящий вариант, но и правильно оформить сделку, чтобы избежать проблем в будущем. Тщательная проверка документов, оценка состояния жилья и профессиональная юридическая поддержка помогут избежать рисков и сделать сделку безопасной и выгодной.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела все ключевые этапы покупки квартиры "с рук".

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1. Поиск квартиры

Современные покупатели преимущественно ищут жилье через специализированные сайты, агентства недвижимости или социальные сети. Для быстрого и эффективного поиска следует использовать сайты-агрегаторы, которые фильтруют объявления по ключевым параметрам: локация, площадь, стоимость, состояние ремонта и тому подобное.

Если вы выбираете сотрудничество с агентством недвижимости, учтите, что их услуги стоят 3-5% от стоимости жилья. В то же время, риелторы могут помочь с юридическим сопровождением сделки.

Также следует быть осторожным с фейковыми объявлениями — это мошеннические схемы, когда недобросовестные риелторы выставляют несуществующие квартиры, чтобы получить контакты потенциальных покупателей.

2. Осмотр квартиры

Во время просмотра квартиры обратите внимание на:

общее состояние жилья и коммуникаций;

наличие грибка, неприятных запахов;

состояние подъезда, лифта, фасада дома;

уровень шума и инсоляцию.

Полезно пообщаться с соседями — они могут рассказать о реальном состоянии дома, особенностях коммуникаций и жильцов. Также следует оценить, сколько средств понадобится на ремонт, если квартира продается в не самом лучшем состоянии.

3. Проверка документов

Перед подписанием договора обязательно проверьте:

правоустанавливающие документы продавца;

технический паспорт на квартиру;

выписку из Государственного реестра вещных прав;

справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги.

Если собственник в браке, необходимо нотариально заверенное согласие второго супруга на продажу жилья.

4. Заключение сделки

Стороны встречаются у нотариуса, предоставляют необходимые документы и подписывают договор купли-продажи. Важно внимательно проверить правильность всех данных в договоре.

После этого осуществляется расчет. При оплате наличными рекомендуется проверять банкноты через счетчик.

Нотариус регистрирует сделку в Государственном реестре, после чего покупатель официально становится владельцем квартиры. Он получает оригинал договора, а продавец - копию.

5. Расходы на оформление

При оформлении покупки покупатель оплачивает:

1% от стоимости квартиры — сбор в Пенсионный фонд;

около 1% стоимости — нотариальные услуги (расходы могут делиться между сторонами).

Продавец также уплачивает 1% государственной пошлины. Если квартира была в собственности менее трех лет, добавляются налог на доходы (5%) и военный сбор (5%).

6. Завершающий этап

Последний шаг — передача ключей новому владельцу, что может произойти сразу после сделки или в установленный сторонами срок.

Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует тщательного рассмотрения всех аспектов, особенно финансовых. Важно выяснить все возможные варианты расчета, их преимущества и недостатки, чтобы выбрать самый безопасный и удобный способ передачи средств. Ранее мы уже рассматривали различные варианты оплаты и их особенности.

Как сообщалось, в 2025 году рынок недвижимости в Украине продолжает свое развитие под влиянием различных факторов, таких как экономические изменения и социальные тенденции. Несмотря на нестабильность, наблюдается рост спроса как на жилую, так и на коммерческую недвижимость, что, безусловно, влияет на формирование цен.