Передача грошей при купівлі квартири: безпечні способи та варіанти розрахунку

Жінка з документами. Фото: Рexels

Купівля квартири — важливий крок, який потребує уважного ставлення до всіх деталей, особливо до фінансової сторони питання. Передача грошей є ключовим моментом угоди, тому важливо знати про всі можливі варіанти та їхні особливості, щоб обрати найбезпечніший та найзручніший спосіб.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала можливі варіанти розрахунку, їхні переваги та підводне каміння.

Читайте також:

Готівковий розрахунок: переваги та ризики

Готівковий розрахунок залишається популярним способом передачі грошей при купівлі квартири в Україні. Проте, він має свої обмеження та ризики.

Переваги готівкового розрахунку:

Простота та швидкість. Готівка завжди під рукою, і її передача відбувається миттєво.

Відсутність комісій. Зазвичай готівкові операції не передбачають додаткових комісій, що є безперечним плюсом.

Анонімність. Готівкові розрахунки можуть бути більш анонімними, що для деяких людей є важливим фактором.

Ризики готівкового розрахунку:

Обмеження суми. Національний банк України встановлює ліміти на готівкові розрахунки між фізичними особами, що може створити незручності при купівлі дорогої нерухомості.

Ризик підробки. Існує ймовірність отримати підроблені купюри, що може призвести до втрати грошей.

Безпека. Перевезення великої суми готівки завжди пов'язане з ризиком пограбування.

Відсутність підтвердження. У разі виникнення спорів, важко буде довести факт передачі грошей, якщо немає відповідних документів.

Безготівковий розрахунок: безпека та контроль

Безготівковий розрахунок стає все більш популярним вибором при купівлі квартири. Він має свої переваги, які роблять його більш безпечним та надійним способом передачі грошей.

Переваги безготівкового розрахунку:

Безпека. Безготівкові операції захищені банком, що мінімізує ризик втрати грошей через крадіжку або шахрайство.

Контроль. Усі операції фіксуються в банківській системі, що забезпечує прозорість та можливість підтвердження факту передачі грошей.

Відсутність обмежень за сумою. Безготівкові розрахунки не мають обмежень за сумою, що дозволяє здійснювати операції будь-якого масштабу.

Зручність. Безготівкові перекази можна здійснювати дистанційно, не виходячи з дому.

Недоліки безготівкового розрахунку:

Комісії. Банки можуть стягувати комісію за проведення безготівкових операцій.

Час. Безготівкові перекази можуть зайняти певний час, особливо якщо рахунки відкриті в різних банках.

Необхідність відкриття рахунку. Для здійснення безготівкових розрахунків необхідно мати відкритий банківський рахунок.

Комбінований варіант: оптимальне рішення

Часто сторони угоди обирають комбінований варіант, який поєднує переваги готівкового та безготівкового розрахунку. Наприклад, частина суми може бути передана готівкою, а інша частина — безготівковим переказом.

Як обрати спосіб передачі грошей при купівлі квартири

Вибір способу передачі грошей при купівлі квартири залежить від багатьох факторів, таких як сума угоди, бажання сторін, рівень довіри між ними, а також особисті переваги.

Рекомендації:

Для великих сум. Краще віддати перевагу безготівковому розрахунку, щоб мінімізувати ризики.

Для невеликих сум. Можна скористатися готівковим розрахунком, але важливо бути уважним та обережним.

Для максимальної безпеки. Можна скористатися послугою депозиту нотаріуса або банківським сейфом.

Важливі моменти при розрахунку

Оформлення документів. Незалежно від обраного способу передачі грошей, важливо правильно оформити всі необхідні документи, такі як договір купівлі-продажу, розписка про отримання грошей тощо.

Перевірка справжності. При готівковому розрахунку необхідно перевірити справжність купюр, щоб уникнути підробок.

Конфіденційність. Важливо зберігати конфіденційність інформації про фінансові операції, щоб уникнути шахрайства.

Раніше ми розповідали, що почастішали випадки продажу дешевих смарт-квартир у чотириповерхових будинках за ціною 6-7 тисяч доларів. Проте за такою привабливою ціною часто ховаються серйозні ризики. Забудовники зводять багатоквартирні будинки на землях, які за документами призначені для приватного житла або гаражів.

Також ми розглянули ключові ризики, які варто враховувати перед тим, як передавати гроші за квартиру. Адже купівля квартири – серйозний крок, особливо під час війни. Перед тим, як інвестувати значні кошти, важливо зважити всі "за" і "проти" — на нестабільному ринку зростає кількість шахрайств.