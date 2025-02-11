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Які документи підтверджують право власності на нерухомість

11 лютого 2025 09:40
Катерина Балаєва - редактор
Право власності на нерухомість в Україні: які документи потрібні
Люди розглядають документи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Оформлення права власності на нерухомість — ключовий етап у процесі купівлі квартири. Без належним чином оформлених документів власник може зіткнутися з юридичними труднощами, а покупець — із ризиками шахрайства. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи підтверджують право власності на квартиру в Україні, як їх перевірити та яких помилок варто уникати.

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Документи, що підтверджують право власності

Право власності на квартиру в Україні підтверджується низкою офіційних документів, кожен з яких має своє призначення. Ось головні з них:

Договір купівлі-продажу

  • Основний документ, який підтверджує перехід прав від продавця до покупця.
  • Має бути нотаріально засвідчений та зареєстрований у Державному реєстрі речових прав.

Виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  • Найактуальніший документ, який офіційно підтверджує право власності на квартиру.
  • Замінює свідоцтва про право власності, які видавалися до 2013 року.

Свідоцтво про право власності (для об’єктів, оформлених до 2013 року)

  • Видавалося державними органами до запровадження Реєстру речових прав.

Договір дарування, міни чи спадкове свідоцтво

  • У разі набуття квартири в результаті дарування, обміну або спадкування.

Рішення суду

  • Якщо право власності було визнане чи підтверджене в судовому порядку.

Технічний паспорт на квартиру

  • Не є правовстановлюючим документом, але містить важливі дані про житло.

Документ про право власності на земельну ділянку

  • Якщо квартира розташована у приватному будинку, необхідно також підтвердження права власності на землю.

Процедура оформлення права власності

Оформлення прав власності передбачає кілька ключових етапів:

  • Нотаріальне посвідчення договору (купівлі-продажу, дарування тощо).
  • Реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав (через нотаріуса або ЦНАП).
  • Отримання виписки з Реєстру як основного підтвердження права власності.

Якщо квартира купується у новобудові, додатково потрібно отримати акт приймання-передачі від забудовника.

Чи дає прописка право власності

Поширений міф, що реєстрація місця проживання (прописка) дає людині право власності на квартиру. Насправді прописка лише підтверджує право користування житлом, але не є доказом власності. Лише правовстановлюючі документи, такі як договір купівлі-продажу чи виписка з Реєстру прав, є єдиними законними підставами для підтвердження права власності.

Як перевірити право власності на квартиру

Перед купівлею квартири варто ретельно перевірити її юридичний статус. Ось покроковий алгоритм:

Замовте виписку з Реєстру речових прав

  • Це можна зробити онлайн на сайті Міністерства юстиції України або через ЦНАП.

Перевірте документи продавця

  • Попросіть оригінали правовстановлюючих документів і звірте їх із даними в Реєстрі.

З’ясуйте, чи є обтяження або арешти

  • Переконайтеся, що квартира не перебуває в заставі або під судовою забороною.

Переконайтеся у відсутності боргів

  • Запитайте довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Проконсультуйтеся з юристом

  • Якщо є сумніви щодо документів, зверніться до спеціаліста.

Право власності на квартиру в Україні підтверджується виключно офіційними документами, які повинні бути правильно оформлені та зареєстровані. Перед купівлею житла важливо ретельно перевірити його юридичний статус, щоб уникнути можливих ризиків і шахрайських схем.

Знання та дотримання законних процедур допоможе безпечно придбати нерухомість і захистити свої майнові права.

Раніше ми детально розглянули ключові моменти, на які потрібно звернути увагу перед тим, як купувати квартиру. Купівля житла — це завжди великі фінансові вкладення, тому важливо бути обережним, щоб не потрапити в халепу. В умовах війни, коли ринок нерухомості переживає не найкращі часи, аферисти активізувалися.

Також нагадаємо, що купівля квартири може містити певні ризики, серед яких слід виділити наявність зареєстрованих осіб. В умовах воєнного стану, коли багато людей втратили свої домівки та документи, ця проблема є особливо важливою.

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