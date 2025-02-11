Право власності на нерухомість в Україні: які документи потрібні

Які документи підтверджують право власності на нерухомість
Оформлення права власності на нерухомість — ключовий етап у процесі купівлі квартири. Без належним чином оформлених документів власник може зіткнутися з юридичними труднощами, а покупець — із ризиками шахрайства.
Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи підтверджують право власності на квартиру в Україні, як їх перевірити та яких помилок варто уникати.
Документи, що підтверджують право власності
Право власності на квартиру в Україні підтверджується низкою офіційних документів, кожен з яких має своє призначення. Ось головні з них:
Договір купівлі-продажу
- Основний документ, який підтверджує перехід прав від продавця до покупця.
- Має бути нотаріально засвідчений та зареєстрований у Державному реєстрі речових прав.
Виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Найактуальніший документ, який офіційно підтверджує право власності на квартиру.
- Замінює свідоцтва про право власності, які видавалися до 2013 року.
Свідоцтво про право власності (для об’єктів, оформлених до 2013 року)
- Видавалося державними органами до запровадження Реєстру речових прав.
Договір дарування, міни чи спадкове свідоцтво
- У разі набуття квартири в результаті дарування, обміну або спадкування.
Рішення суду
- Якщо право власності було визнане чи підтверджене в судовому порядку.
Технічний паспорт на квартиру
- Не є правовстановлюючим документом, але містить важливі дані про житло.
Документ про право власності на земельну ділянку
- Якщо квартира розташована у приватному будинку, необхідно також підтвердження права власності на землю.
Процедура оформлення права власності
Оформлення прав власності передбачає кілька ключових етапів:
- Нотаріальне посвідчення договору (купівлі-продажу, дарування тощо).
- Реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав (через нотаріуса або ЦНАП).
- Отримання виписки з Реєстру як основного підтвердження права власності.
Якщо квартира купується у новобудові, додатково потрібно отримати акт приймання-передачі від забудовника.
Чи дає прописка право власності
Поширений міф, що реєстрація місця проживання (прописка) дає людині право власності на квартиру. Насправді прописка лише підтверджує право користування житлом, але не є доказом власності. Лише правовстановлюючі документи, такі як договір купівлі-продажу чи виписка з Реєстру прав, є єдиними законними підставами для підтвердження права власності.
Як перевірити право власності на квартиру
Перед купівлею квартири варто ретельно перевірити її юридичний статус. Ось покроковий алгоритм:
Замовте виписку з Реєстру речових прав
- Це можна зробити онлайн на сайті Міністерства юстиції України або через ЦНАП.
Перевірте документи продавця
- Попросіть оригінали правовстановлюючих документів і звірте їх із даними в Реєстрі.
З’ясуйте, чи є обтяження або арешти
- Переконайтеся, що квартира не перебуває в заставі або під судовою забороною.
Переконайтеся у відсутності боргів
- Запитайте довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.
Проконсультуйтеся з юристом
- Якщо є сумніви щодо документів, зверніться до спеціаліста.
Право власності на квартиру в Україні підтверджується виключно офіційними документами, які повинні бути правильно оформлені та зареєстровані. Перед купівлею житла важливо ретельно перевірити його юридичний статус, щоб уникнути можливих ризиків і шахрайських схем.
Знання та дотримання законних процедур допоможе безпечно придбати нерухомість і захистити свої майнові права.
Раніше ми детально розглянули ключові моменти, на які потрібно звернути увагу перед тим, як купувати квартиру. Купівля житла — це завжди великі фінансові вкладення, тому важливо бути обережним, щоб не потрапити в халепу. В умовах війни, коли ринок нерухомості переживає не найкращі часи, аферисти активізувалися.
Також нагадаємо, що купівля квартири може містити певні ризики, серед яких слід виділити наявність зареєстрованих осіб. В умовах воєнного стану, коли багато людей втратили свої домівки та документи, ця проблема є особливо важливою.
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