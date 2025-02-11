Право власності на нерухомість в Україні: які документи потрібні

Люди розглядають документи. Фото: Freepik

Оформлення права власності на нерухомість — ключовий етап у процесі купівлі квартири. Без належним чином оформлених документів власник може зіткнутися з юридичними труднощами, а покупець — із ризиками шахрайства.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи підтверджують право власності на квартиру в Україні, як їх перевірити та яких помилок варто уникати.

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Документи, що підтверджують право власності

Право власності на квартиру в Україні підтверджується низкою офіційних документів, кожен з яких має своє призначення. Ось головні з них:

Договір купівлі-продажу

Основний документ, який підтверджує перехід прав від продавця до покупця.

Має бути нотаріально засвідчений та зареєстрований у Державному реєстрі речових прав.

Виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Найактуальніший документ, який офіційно підтверджує право власності на квартиру.

Замінює свідоцтва про право власності, які видавалися до 2013 року.

Свідоцтво про право власності (для об’єктів, оформлених до 2013 року)

Видавалося державними органами до запровадження Реєстру речових прав.

Договір дарування, міни чи спадкове свідоцтво

У разі набуття квартири в результаті дарування, обміну або спадкування.

Рішення суду

Якщо право власності було визнане чи підтверджене в судовому порядку.

Технічний паспорт на квартиру

Не є правовстановлюючим документом, але містить важливі дані про житло.

Документ про право власності на земельну ділянку

Якщо квартира розташована у приватному будинку, необхідно також підтвердження права власності на землю.

Процедура оформлення права власності

Оформлення прав власності передбачає кілька ключових етапів:

Нотаріальне посвідчення договору (купівлі-продажу, дарування тощо).

Реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав (через нотаріуса або ЦНАП).

Отримання виписки з Реєстру як основного підтвердження права власності.

Якщо квартира купується у новобудові, додатково потрібно отримати акт приймання-передачі від забудовника.

Чи дає прописка право власності

Поширений міф, що реєстрація місця проживання (прописка) дає людині право власності на квартиру. Насправді прописка лише підтверджує право користування житлом, але не є доказом власності. Лише правовстановлюючі документи, такі як договір купівлі-продажу чи виписка з Реєстру прав, є єдиними законними підставами для підтвердження права власності.

Як перевірити право власності на квартиру

Перед купівлею квартири варто ретельно перевірити її юридичний статус. Ось покроковий алгоритм:

Замовте виписку з Реєстру речових прав

Це можна зробити онлайн на сайті Міністерства юстиції України або через ЦНАП.

Перевірте документи продавця

Попросіть оригінали правовстановлюючих документів і звірте їх із даними в Реєстрі.

З’ясуйте, чи є обтяження або арешти

Переконайтеся, що квартира не перебуває в заставі або під судовою забороною.

Переконайтеся у відсутності боргів

Запитайте довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Проконсультуйтеся з юристом

Якщо є сумніви щодо документів, зверніться до спеціаліста.

Право власності на квартиру в Україні підтверджується виключно офіційними документами, які повинні бути правильно оформлені та зареєстровані. Перед купівлею житла важливо ретельно перевірити його юридичний статус, щоб уникнути можливих ризиків і шахрайських схем.

Знання та дотримання законних процедур допоможе безпечно придбати нерухомість і захистити свої майнові права.

Раніше ми детально розглянули ключові моменти, на які потрібно звернути увагу перед тим, як купувати квартиру. Купівля житла — це завжди великі фінансові вкладення, тому важливо бути обережним, щоб не потрапити в халепу. В умовах війни, коли ринок нерухомості переживає не найкращі часи, аферисти активізувалися.

Також нагадаємо, що купівля квартири може містити певні ризики, серед яких слід виділити наявність зареєстрованих осіб. В умовах воєнного стану, коли багато людей втратили свої домівки та документи, ця проблема є особливо важливою.