Право собственности на недвижимость в Украине: какие документы нужны

Документы на недвижимость. Фото: Pexels

Оформление права собственности на недвижимость — ключевой этап в процессе покупки квартиры. Без должным образом оформленных документов собственник может столкнуться с юридическими трудностями, а покупатель — с рисками мошенничества.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы подтверждают право собственности на квартиру в Украине, как их проверить и каких ошибок стоит избегать.

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Документы, подтверждающие право собственности

Право собственности на квартиру в Украине подтверждается рядом официальных документов, каждый из которых имеет свое предназначение. Вот главные из них:

Договор купли-продажи

Основной документ, который подтверждает переход прав от продавца к покупателю.

Должен быть нотариально заверен и зарегистрирован в Государственном реестре вещных прав.

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

Самый актуальный документ, который официально подтверждает право собственности на квартиру.

Заменяет свидетельства о праве собственности, которые выдавались до 2013 года.

Свидетельство о праве собственности (для объектов, оформленных до 2013 года)

Выдавалось государственными органами до введения Реестра вещных прав.

Договор дарения, мены или наследственное свидетельство

В случае приобретения квартиры в результате дарения, обмена или наследования.

Решение суда

Если право собственности было признано или подтверждено в судебном порядке.

Технический паспорт на квартиру

Не является правоустанавливающим документом, но содержит важные данные о жилье.

Документ о праве собственности на земельный участок

Если квартира расположена в частном доме, необходимо также подтверждение права собственности на землю.

Процедура оформления права собственности

Оформление прав собственности предусматривает несколько ключевых этапов:

Нотариальное удостоверение договора (купли-продажи, дарения и т.д.).

Регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав (через нотариуса или ЦНАП).

Получение выписки из Реестра как основного подтверждения права собственности.

Если квартира покупается в новостройке, дополнительно нужно получить акт приема-передачи от застройщика.

Дает ли прописка право собственности

Распространенный миф, что регистрация места жительства (прописка) дает человеку право собственности на квартиру. На самом деле прописка лишь подтверждает право пользования жильем, но не является доказательством собственности. Только правоустанавливающие документы, такие как договор купли-продажи или выписка из Реестра прав, являются единственными законными основаниями для подтверждения права собственности.

Как проверить право собственности на квартиру

Перед покупкой квартиры стоит тщательно проверить ее юридический статус. Вот пошаговый алгоритм:

Закажите выписку из Реестра вещных прав

Это можно сделать онлайн на сайте Министерства юстиции Украины или через ЦПАУ.

Проверьте документы продавца

Попросите оригиналы правоустанавливающих документов и сверьте их с данными в Реестре.

Выясните, есть ли обременения или аресты

Убедитесь, что квартира не находится в залоге или под судебным запретом.

Убедитесь в отсутствии долгов

Запросите справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Проконсультируйтесь с юристом

Если есть сомнения относительно документов, обратитесь к специалисту.

Право собственности на квартиру в Украине подтверждается исключительно официальными документами, которые должны быть правильно оформлены и зарегистрированы. Перед покупкой жилья важно тщательно проверить его юридический статус, чтобы избежать возможных рисков и мошеннических схем.

Знание и соблюдение законных процедур поможет безопасно приобрести недвижимость и защитить свои имущественные права.

Ранее мы подробно рассмотрели ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание перед тем, как покупать квартиру. Покупка жилья — это всегда большие финансовые вложения, поэтому важно быть осторожным, чтобы не попасть впросак. В условиях войны, когда рынок недвижимости переживает не лучшие времена, аферисты активизировались.

Также напомним, что покупка квартиры может содержать определенные риски, среди которых следует выделить наличие зарегистрированных лиц. В условиях военного положения, когда многие люди потеряли свои дома и документы, эта проблема особенно важна.