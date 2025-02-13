Признание договора купли-продажи недвижимости недействительным — пошаговая инструкция

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Покупка-продажа недвижимости — сложный процесс, требующий особой внимательности. Малейшая ошибка или мошеннические действия другой стороны могут привести к потере средств и имущества. В таких случаях важно знать, как признать договор купли-продажи недействительным и вернуть свои права.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно делать для признания договора покупки-продажи недвижимости недействительным, чтобы отстоять свои интересы и защитить собственное имущество.

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Основания для признания договора недействительным

Законодательство Украины предусматривает несколько ключевых оснований, при которых договор купли-продажи недвижимости может быть признан недействительным:

Обман или введение в заблуждение. Если одна из сторон скрыла важную информацию или предоставила ложные сведения.

Если одна из сторон скрыла важную информацию или предоставила ложные сведения. Принуждение или психологическое давление. Если человека заставили подписать договор вопреки его воле.

Если человека заставили подписать договор вопреки его воле. Недееспособность одной из сторон. Если продавец или покупатель на момент подписания договора был признан недееспособным.

Если продавец или покупатель на момент подписания договора был признан недееспособным. Нарушение формы договора. Закон требует, чтобы договор купли-продажи недвижимости заключался в письменной форме и удостоверялся нотариусом.

Закон требует, чтобы договор купли-продажи недвижимости заключался в письменной форме и удостоверялся нотариусом. Нарушение законодательства. Если договор заключен вопреки действующим нормам, например, если продажа осуществлена без согласия совладельцев или с нарушением прав несовершеннолетних.

Если договор заключен вопреки действующим нормам, например, если продажа осуществлена без согласия совладельцев или с нарушением прав несовершеннолетних. Незаконность предмета договора. Например, если квартира или дом были получены преступным путем.

Как подать иск в суд

Если вы обнаружили, что договор купли-продажи заключен с нарушениями, вам следует действовать следующим образом:

1. Сбор доказательств

Необходимо подготовить все документы, подтверждающие нарушения:

договор купли-продажи;

квитанции об оплате;

банковские выписки;

переписка между сторонами;

заключения экспертов (при необходимости).

2. Консультация с юристом

Специалист поможет правильно сформулировать иск и оценить перспективы дела.

3. Подача иска

Иск подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества. К заявлению прилагаются все необходимые доказательства и квитанция об уплате судебного сбора.

4. Судебный процесс

Суд рассматривает дело, выслушивает аргументы сторон и выносит решение. Если суд признает договор недействительным, недвижимость возвращается предыдущему владельцу, а покупателю возмещаются средства.

Как избежать проблем при покупке недвижимости

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь следующих рекомендаций:

тщательно проверяйте историю объекта недвижимости;

привлекайте к сделке квалифицированного юриста и нотариуса;

требуйте полный пакет документов на имущество;

не осуществляйте оплату наличными без расписки или банковского подтверждения;

проверяйте продавца на предмет судебных дел и долгов.

Ранее мы подготовили полезный материал, где рассказали о юридических аспектах, проверке документов, техническом состоянии и других важных нюансах, которые помогут правильно оформить сделку о покупке недвижимости. Ведь многие покупатели, особенно те, кто делает это впервые, часто не знают, как правильно подойти к этому процессу.

Напомним также, что при купле-продаже недвижимости в Украине важно определить ее рыночную стоимость для установления правильной цены и начисления налогов. Оценить жилье можно самостоятельно, учитывая различные факторы, влияющие на цену, или обратиться к профессиональному оценщику.