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Как признать договор купли квартиры недействительным

13 февраля 2025 16:22
Катерина Балаева - редактор
Признание договора купли-продажи недвижимости недействительным — пошаговая инструкция
Женщина изучает документы. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Покупка-продажа недвижимости — сложный процесс, требующий особой внимательности. Малейшая ошибка или мошеннические действия другой стороны могут привести к потере средств и имущества. В таких случаях важно знать, как признать договор купли-продажи недействительным и вернуть свои права.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно делать для признания договора покупки-продажи недвижимости недействительным, чтобы отстоять свои интересы и защитить собственное имущество.

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Основания для признания договора недействительным

Законодательство Украины предусматривает несколько ключевых оснований, при которых договор купли-продажи недвижимости может быть признан недействительным:

  • Обман или введение в заблуждение. Если одна из сторон скрыла важную информацию или предоставила ложные сведения.
  • Принуждение или психологическое давление. Если человека заставили подписать договор вопреки его воле.
  • Недееспособность одной из сторон. Если продавец или покупатель на момент подписания договора был признан недееспособным.
  • Нарушение формы договора. Закон требует, чтобы договор купли-продажи недвижимости заключался в письменной форме и удостоверялся нотариусом.
  • Нарушение законодательства. Если договор заключен вопреки действующим нормам, например, если продажа осуществлена без согласия совладельцев или с нарушением прав несовершеннолетних.
  • Незаконность предмета договора. Например, если квартира или дом были получены преступным путем.

Как подать иск в суд

Если вы обнаружили, что договор купли-продажи заключен с нарушениями, вам следует действовать следующим образом:

1. Сбор доказательств

Необходимо подготовить все документы, подтверждающие нарушения:

  • договор купли-продажи;
  • квитанции об оплате;
  • банковские выписки;
  • переписка между сторонами;
  • заключения экспертов (при необходимости).

2. Консультация с юристом

Специалист поможет правильно сформулировать иск и оценить перспективы дела.

3. Подача иска

Иск подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества. К заявлению прилагаются все необходимые доказательства и квитанция об уплате судебного сбора.

4. Судебный процесс

Суд рассматривает дело, выслушивает аргументы сторон и выносит решение. Если суд признает договор недействительным, недвижимость возвращается предыдущему владельцу, а покупателю возмещаются средства.

Как избежать проблем при покупке недвижимости

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • тщательно проверяйте историю объекта недвижимости;
  • привлекайте к сделке квалифицированного юриста и нотариуса;
  • требуйте полный пакет документов на имущество;
  • не осуществляйте оплату наличными без расписки или банковского подтверждения;
  • проверяйте продавца на предмет судебных дел и долгов.

Ранее мы подготовили полезный материал, где рассказали о юридических аспектах, проверке документов, техническом состоянии и других важных нюансах, которые помогут правильно оформить сделку о покупке недвижимости. Ведь многие покупатели, особенно те, кто делает это впервые, часто не знают, как правильно подойти к этому процессу.

Напомним также, что при купле-продаже недвижимости в Украине важно определить ее рыночную стоимость для установления правильной цены и начисления налогов. Оценить жилье можно самостоятельно, учитывая различные факторы, влияющие на цену, или обратиться к профессиональному оценщику.

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