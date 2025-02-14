Украинцы массово дарят квартиры: почему это стало трендом

Люди держат ключи и игрушечный домик. Фото: Freepik

За три года войны в Украине кардинально изменилась структура сделок на рынке недвижимости. Если раньше преобладали договоры купли-продажи, то в прошлом году наблюдается рекордный всплеск дарения квартир и домов.

Как сообщает издание Delo.ua со ссылкой на статистику Министерства юстиции, этот тип сделки в 2024 году вырос в два раза по сравнению с 2023 годом.

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Юрист Андрей Ставнюк отмечает, что причина такой тенденции не только в желании передать имущество родным.

"Дарение стало способом обезопасить недвижимость от возможных арестов или штрафов, связанных с мобилизационными рисками", — говорит эксперт.

Основные причины популярности дарения

Специалисты выделяют три ключевых фактора, которые стимулировали рост таких сделок.

Новые законы и мобилизационные риски

19 мая 2024 года вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы для уклонистов. В рамках принудительного исполнения судебных решений их имущество может быть арестовано. Это заставило многих владельцев квартир действовать на опережение.

"Соглашения с дарением — это не просто формальность, а способ избежать потенциальных конфискаций", — объясняет адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, такая практика касается не только недвижимости, но и автомобилей.

Война и страх перед неопределенностью

Адвокат Наталья Прудникова отмечает, что война заставила людей задуматься о наследстве и будущем своих семей.

"Дарение — это единственный способ на 100% передать квартиру жене или детям, не рискуя тем, что часть имущества отойдет другим наследникам", — объясняет она.

Завещание не гарантирует передачу всего имущества конкретному человеку, ведь в Украине существует обязательное право на наследство. Зато договор дарения исключает любые спорные ситуации в будущем.

Выезд за границу и риски дистанционной продажи

Многие украинцы выехали за пределы страны, но не хотят продавать недвижимость через посредников или по доверенности. В такой ситуации они передают квартиры родственникам, чтобы потом иметь возможность безопасно распоряжаться имуществом.

Юристы рассказывают о случаях, когда одна и та же квартира в течение года меняла владельца дважды через сделки дарения.

"Муж перед мобилизацией подарил жилье жене, а когда она решила уехать за границу, передала имущество родственникам", — приводит пример Прудникова.

Дарение недвижимости: плюсы и риски

На первый взгляд, договор дарения выглядит как простая и выгодная альтернатива продаже или завещанию. Среди основных преимуществ:

Минимальные налоги при передаче имущества близким родственникам.

Отсутствие рисков, связанных с судебными спорами за наследство.

Защита недвижимости от возможных арестов и конфискаций.

Однако есть и определенные риски. Если недвижимость передается не близким родственникам, налогообложение становится значительно жестче. Также стоит помнить, что дарение — это необратимый процесс: вернуть имущество обратно без согласия нового владельца будет невозможно.

Количество договоров дарения имущества. Графика: Delo.ua

Бум сделок дарения недвижимости в 2024 году стал закономерным следствием войны, изменений в законодательстве и растущей неопределенности. Эта тенденция демонстрирует, как украинцы адаптируются к новым реалиям, используя юридические механизмы для защиты собственного имущества и будущего своих семей.

Ранее мы рассказывали об обмене недвижимости как способе решения жилищных вопросов, который заключается в передаче права собственности на жилье без денежной оплаты. Этот вариант подойдет тем, кто хочет сменить место жительства, не тратя время на продажу старой и поиск новой квартиры. Процедура обмена имеет свои особенности, которые нужно учесть для успешного завершения сделки.

Также мы сообщали, что покупка недвижимости всегда является серьезным шагом, особенно во время войны, когда рынок является крайне нестабильным, а количество мошеннических действий только увеличивается. Поэтому перед тем, как отдавать свои кровные за квартиру, нужно взвесить все "за" и "против", а также ознакомиться с основными рисками.