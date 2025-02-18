Скільки річних зарплат коштує квартира в Києві, Львові та Одесі у 2025 році

Житлові будинки у Києві. Фото: Commons

Питання власного житла завжди було актуальним для українців. Сьогодні, в умовах економічних змін та коливань на ринку нерухомості, особливо важливо розуміти, скільки ж потрібно працювати, щоб придбати омріяну квартиру.

Аналітичний центр "ЛУН Статистика" провів дослідження, яке показує, як змінилась ситуація за останній рік та скільки потрібно працювати, щоб придбати квартиру у найбільших містах країни.

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Київ: найнижче співвідношення зарплати до вартості квартири

У столиці України спостерігається цікава тенденція: зараз тут найнижче відношення середньої зарплати до середньої вартості 1-кімнатної квартири за весь період спостереження.

Щоб придбати таке житло, киянину потрібно в середньому 8 років працювати. Для порівняння, у вересні 2023 року ця цифра становила 9,8 року.

Ціна 1-кімнатної квартири в Києві в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Звичайно, ціни на 2- та 3-кімнатні квартири в Києві вищі. Для купівлі 2-кімнатної квартири потрібно 12,8 річних зарплат, а 3-кімнатної — 18,6 року.

Ціна 2-кімнатної квартири в Києві в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Проте варто зазначити, що ці показники також мають тенденцію до зниження.

Ціна 3-кімнатної квартири в Києві в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Львів: стабільність і поступове зниження цін

У Львові ситуація схожа на київську: тут також спостерігається поступове зниження співвідношення середньої вартості квартири до середньої зарплати.

У лютому 2025 року для купівлі 1-кімнатної квартири потрібно 9,2 річних зарплат, 2-кімнатної — 13 років, а 3-кімнатної — 16,6 року.

Ціна 1-кімнатної квартири у Львові в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Цікаво, що у травні 2024 року, коли в Києві спостерігався значний спад цін на квартири, у Львові ціни знизилися не так сильно.

Ціна 2-кімнатної квартири у Львові в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Проте, загальна тенденція до зниження цін на житло в цьому місті також присутня.

Ціна 3-кімнатної квартири у Львові в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Одеса: найдоступніше житло серед великих міст

Одеса вирізняється тим, що тут найдоступніше житло серед трьох найбільших міст України.

У лютому 2025 року для купівлі 1-кімнатної квартири потрібно 6,1 річних зарплат, 2-кімнатної — 9,2 року, а 3-кімнатної — 12 років.

Ціна 1-кімнатної квартири в Одесі в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Ціна 2-кімнатної квартири в Одесі в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Як і в інших містах, в Одесі також спостерігається зниження співвідношення вартості квартир до рівня заробітної плати.

Ціна 3-кімнатної квартири в Одесі в роках заробітної плати. Графіка: ЛУН

Загальні тенденції та перспективи

Аналіз даних показує, що співвідношення вартості квартир до рівня заробітної плати в найбільших містах України знижується. Це означає, що купівля житла на вторинному ринку стає більш доступною для українців.

Експерти не виключають, що ця тенденція збережеться й надалі, що зробить житло ще доступнішим для населення.

Як повідомлялось, останні пів року на вторинному ринку нерухомості України спостерігається різноспрямована динаміка цін на однокімнатні квартири. У семи містах країни зафіксовано зниження вартості житла, тоді як в інших регіонах ціни, навпаки, зросли.

Також зазначимо, що за три роки війни в Україні ринок нерухомості зазнав значних змін. Якщо раніше домінували договори купівлі-продажу, то зараз спостерігається значне зростання кількості договорів дарування квартир та будинків. У 2024 році цей вид угод зріс удвічі порівняно з попереднім роком.