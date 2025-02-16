Підготовка до угоди купівлі-продажу нерухомості в Україні: важливі нюанси

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Купівля нерухомості — це важливий крок, який вимагає ретельної підготовки. Навіть якщо ви знайшли ідеальну квартиру, перед підписанням договору необхідно перевірити всі юридичні аспекти, обговорити умови угоди та визначити порядок фінансових розрахунків.

Редакція Новини.LIVE зробила детальний гід, що потрібно для підготовки до угоди купівлі-продажу нерухомості.

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Юридична перевірка нерухомості

Перед купівлею житла обов’язково слід провести його юридичну перевірку. Найкраще довірити цю процедуру кваліфікованому юристу, який зможе:

меревірити правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, дарування, спадщини тощо);

з’ясувати, чи немає обтяжень на квартиру (застава, арешт, судові спори);

переконатися, що у продавця є законні права на продаж житла;

дослідити історію власності, щоб уникнути можливих претензій від спадкоємців чи родичів;

визначити, чи не є продавець недієздатним або таким, що перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері (це може стати підставою для оскарження угоди в майбутньому).

Юридична перевірка є критично важливою, адже протягом трьох років після угоди суд може визнати договір недійсним за певних обставин.

Попередній договір купівлі-продажу: навіщо він потрібен

Коли ви впевнені у виборі, варто укласти попередній договір у нотаріуса. Це документ, у якому сторони закріплюють свої наміри та зобов’язання.

Основні пункти, які вказують у договорі:

термін, протягом якого має бути підписана основна угода;

зобов’язання продавця — виписати мешканців, зняти з обліку у військкоматі, отримати довідки про відсутність боргів тощо;

дата передачі квартири та ключів (якщо передача відбудеться після основної угоди, цей момент треба зафіксувати в договорі);

сума угоди та порядок розрахунку;

розмір завдатку.

Розмір завдатку зазвичай становить близько 1000 доларів. Якщо покупець відмовляється від угоди — він втрачає завдаток. Якщо ж передумав продавець — він зобов’язаний повернути завдаток у подвійному розмірі.

Якщо продавець фізично не може приїхати на підписання попереднього договору, можливо оформлення договору завдатку через агентство. Проте варто пам’ятати, що він не має юридичної сили.

Розрахунок при купівлі квартири: гривня чи долар

За законом всі угоди в Україні повинні проводитися у гривні та у безготівковій формі, якщо сума перевищує 50 000 грн. Але на практиці більшість продавців наполягають на готівкових розрахунках у доларах.

Фінансовий моніторинг передбачає, що покупець має вказати джерело походження коштів, тому рекомендується заздалегідь подбати про документальне підтвердження доходів.

Якщо ж покупцю потрібно конвертувати велику суму з гривні в долари, варто зробити це заздалегідь або скористатися послугами обмінників. Деякі рієлтори співпрацюють з неофіційними "валютниками", які можуть приїхати безпосередньо до нотаріуса для обміну.

Успішна купівля нерухомості залежить від детальної перевірки документів, грамотного укладання договорів та безпечного проведення фінансових розрахунків. Щоб уникнути ризиків, варто залучити юриста та бути уважним до кожного етапу угоди.

Раніше ми розповідали, що треба робити, або визнати договір купівлі-продажу нерухомості недійсним, щоб відстояти свої інтереси та захистити власне майно. Адже навіть найменша помилка або шахрайство з боку іншої сторони може призвести до втрати коштів та майна. У таких випадках важливо знати, як визнати договір купівлі-продажу недійсним та захистити свої права.

Також ми давали інструкцію, як самостійно оцінити квартиру та які фактори впливають на її ціну. В Україні під час купівлі-продажу нерухомості обов'язково потрібно визначити її ринкову вартість. Це необхідно для встановлення адекватної ціни та нарахування податків. Оцінити вартість житла можна самостійно, дослідивши ринок, або ж звернутися до професійного оцінювача, який має відповідні знання та досвід.