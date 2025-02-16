Подготовка к сделке купли-продажи недвижимости в Украине: важные нюансы

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Покупка недвижимости — это важный шаг, который требует тщательной подготовки. Даже если вы нашли идеальную квартиру, перед подписанием договора необходимо проверить все юридические аспекты, обсудить условия сделки и определить порядок финансовых расчетов.

Редакция Новини.LIVE сделала подробный гид, что нужно для подготовки к сделке купли-продажи недвижимости.

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Юридическая проверка недвижимости

Перед покупкой жилья обязательно следует провести его юридическую проверку. Лучше всего доверить эту процедуру квалифицированному юристу, который сможет:

проверить правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, дарения, наследства и т.д.);

выяснить, нет ли обременений на квартиру (залог, арест, судебные споры);

убедиться, что у продавца есть законные права на продажу жилья;

исследовать историю собственности, чтобы избежать возможных претензий от наследников или родственников;

определить, не является ли продавец недееспособным или состоящим на учете в психоневрологическом диспансере (это может стать основанием для обжалования сделки в будущем).

Юридическая проверка является критически важной, ведь в течение трех лет после сделки суд может признать договор недействительным при определенных обстоятельствах.

Предварительный договор купли-продажи: зачем он нужен

Когда вы уверены в выборе, стоит заключить предварительный договор у нотариуса. Это документ, в котором стороны закрепляют свои намерения и обязательства.

Основные пункты, которые указывают в договоре:

срок, в течение которого должно быть подписано основное соглашение;

обязательства продавца - выписать жильцов, снять с учета в военкомате, получить справки об отсутствии долгов и т.д.;

дата передачи квартиры и ключей (если передача состоится после основной сделки, этот момент надо зафиксировать в договоре);

сумма сделки и порядок расчета;

размер задатка.

Размер задатка обычно составляет около 1000 долларов. Если покупатель отказывается от сделки — он теряет задаток. Если же передумал продавец — он обязан вернуть задаток в двойном размере.

Если продавец физически не может приехать на подписание предварительного договора, возможно оформление договора задатка через агентство. Однако стоит помнить, что он не имеет юридической силы.

Расчет при покупке квартиры: гривна или доллар

По закону все сделки в Украине должны проводиться в гривне и в безналичной форме, если сумма превышает 50 000 грн. Но на практике большинство продавцов настаивают на наличном расчете в долларах.

Финансовый мониторинг предусматривает, что покупатель должен указать источник происхождения средств, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о документальном подтверждении доходов.

Если же покупателю нужно конвертировать крупную сумму из гривны в доллары, стоит сделать это заранее или воспользоваться услугами обменников. Некоторые риелторы сотрудничают с неофициальными "валютчиками", которые могут приехать непосредственно к нотариусу для обмена.

Успешная покупка недвижимости зависит от детальной проверки документов, грамотного заключения договоров и безопасного проведения финансовых расчетов. Чтобы избежать рисков, стоит привлечь юриста и быть внимательным к каждому этапу сделки.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать, или признать договор купли-продажи недвижимости недействительным, чтобы отстоять свои интересы и защитить собственное имущество. Ведь даже малейшая ошибка или мошенничество со стороны другой стороны может привести к потере средств и имущества. В таких случаях важно знать, как признать договор купли-продажи недействительным и защитить свои права.

Также мы давали инструкцию, как самостоятельно оценить квартиру и какие факторы влияют на ее цену. В Украине при купле-продаже недвижимости обязательно нужно определить ее рыночную стоимость. Это необходимо для установления адекватной цены и начисления налогов. Оценить стоимость жилья можно самостоятельно, исследовав рынок, или же обратиться к профессиональному оценщику, который имеет соответствующие знания и опыт.