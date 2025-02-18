Сколько годовых зарплат стоит квартира в Киеве, Львове и Одессе в 2025 году

Жилые дома в Киеве. Фото: Commons

Вопрос собственного жилья всегда был актуальным для украинцев. Сегодня, в условиях экономических изменений и колебаний на рынке недвижимости, особенно важно понимать, сколько же нужно работать, чтобы приобрести желанную квартиру.

Аналитический центр "ЛУН Статистика" провел исследование, которое показывает, как изменилась ситуация за последний год и сколько нужно работать, чтобы приобрести квартиру в крупнейших городах страны.

Читайте также:

Киев: самое низкое соотношение зарплаты к стоимости квартиры

В столице Украины наблюдается интересная тенденция: сейчас здесь самое низкое отношение средней зарплаты к средней стоимости 1-комнатной квартиры за весь период наблюдения.

Чтобы приобрести такое жилье, киевлянину нужно в среднем 8 лет работать. Для сравнения, в сентябре 2023 года эта цифра составляла 9,8 лет.

Цена 1-комнатной квартиры в Киеве в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Конечно, цены на 2- и 3-комнатные квартиры в Киеве выше. Для покупки 2-комнатной квартиры нужно 12,8 годовых зарплат, а 3-комнатной — 18,6 лет.

Цена 2-комнатной квартиры в Киеве в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Тем не менее, стоит отметить, что эти показатели также имеют тенденцию к снижению.

Цена 3-комнатной квартиры в Киеве в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Львов: стабильность и постепенное снижение цен

Во Львове ситуация похожа на киевскую: здесь также наблюдается постепенное снижение соотношения средней стоимости квартиры к средней зарплате.

В феврале 2025 года для покупки 1-комнатной квартиры нужно 9,2 годовых зарплат, 2-комнатной — 13 лет, а 3-комнатной — 16,6 лет.

Цена 1-комнатной квартиры во Львове в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Интересно, что в мае 2024 года, когда в Киеве наблюдался значительный спад цен на квартиры, во Львове цены снизились не так сильно.

Цена 2-комнатной квартиры во Львове в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Тем не менее, общая тенденция к снижению цен на жилье в этом городе также присутствует.

Цена 3-комнатной квартиры во Львове в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Одесса: самое доступное жилье среди крупных городов

Одесса отличается тем, что здесь самое доступное жилье среди трех крупнейших городов Украины.

В феврале 2025 года для покупки 1-комнатной квартиры потребуется 6,1 годовых зарплат, 2-комнатной — 9,2 года, а 3-комнатной — 12 лет.

Цена 1-комнатной квартиры в Одессе в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Цена 2-комнатной квартиры в Одессе в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Как и в других городах, в Одессе также наблюдается снижение соотношения стоимости квартир к уровню заработной платы.

Цена 3-комнатной квартиры в Одессе в годах заработной платы. Графика: ЛУН

Общие тенденции и перспективы

Анализ данных показывает, что соотношение стоимости квартир к уровню заработной платы в крупнейших городах Украины снижается. Это означает, что покупка жилья на вторичном рынке становится более доступной для украинцев.

Эксперты не исключают, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, что сделает жилье еще более доступным для населения.

Как сообщалось, последние полгода на вторичном рынке недвижимости Украины наблюдается разнонаправленная динамика цен на однокомнатные квартиры. В семи городах страны зафиксировано снижение стоимости жилья, тогда как в других регионах цены, наоборот, выросли.

Также отметим, что за три года войны в Украине рынок недвижимости претерпел значительные изменения. Если раньше доминировали договоры купли-продажи, то сейчас наблюдается значительный рост количества договоров дарения квартир и домов. В 2024 году этот вид сделок вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом.