На якому поверсі краще купити квартиру: плюси та мінуси всіх варіантів

Люди с коробками. Фото: Freepik

Вибір квартири для купівлі — це непросте завдання, адже потрібно враховувати багато факторів: район, тип будинку, планування та, звісно, поверх. Однозначної відповіді на питання, який поверх найкращий, немає, адже кожен варіант має свої плюси та мінуси.

Редакція Новини.LIVE розповідає про всі особливості, щоб допомогти зробити правильний вибір.

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Перший поверх: переваги та недоліки

Перший поверх має низку переваг. Насамперед — відсутність залежності від ліфта. Це ідеальний варіант для літніх людей, сімей із маленькими дітьми та осіб з інвалідністю. Також можливе використання квартири для комерційних цілей або добудова балкона, якщо це дозволено законодавством.

Переваги

Нижча вартість (на 10-15% дешевше за аналогічне житло на інших поверхах).

Можливість зробити прибудову або розширити житлову площу.

Відсутність необхідності користуватися ліфтом.

Використання під комерційну нерухомість.

Простий переїзд, зручне завантаження меблів.

Легка евакуація у разі надзвичайної ситуації.

Недоліки

Вищий ризик проникнення злодіїв, необхідність встановлення сигналізації чи ґрат на вікна.

Менше природного світла, особливо якщо вікна виходять у двір.

Шум від дороги або дитячого майданчика.

Вогкість і можливі неприємні запахи з підвалу.

Холодна підлога в зимовий період.

Другий поверх: плюси та мінуси

Другий поверх вважається компромісним варіантом між першим і середніми рівнями. Його перевагою є все ще невелика залежність від ліфта, але при цьому відсутність деяких мінусів першого поверху.

Переваги

Менший ризик пограбування порівняно з першим поверхом.

Відсутність проблем із ліфтом.

Краща інсоляція та вентиляція, ніж на першому поверсі.

Менше вуличного шуму.

Недоліки

Можливий шум від магазинів чи кафе, якщо перший поверх комерційний.

Достатньо близько до землі, що може спричиняти пил та забруднене повітря.

Середні поверхи: переваги та недоліки

Квартири на середніх поверхах (зазвичай 3-9-й) є найбільш популярними серед покупців. Вони вважаються найкращим варіантом, адже позбавлені основних мінусів першого та останнього поверхів.

Переваги

Збалансоване співвідношення комфорту та вартості.

Гарний вид із вікна.

Менше пилу та вихлопних газів порівняно з нижніми поверхами.

Хороший рівень природного освітлення.

Висока ліквідність — таку квартиру легше продати або здати в оренду.

Недоліки

Залежність від роботи ліфта на висоті понад 5-го поверху.

Можливі проблеми зі звукоізоляцією через сусідів зверху та знизу.

Вища вартість у порівнянні з нижніми поверхами.

Верхні поверхи: плюси та мінуси

Житло на верхніх поверхах приваблює покупців гарним видом, чистим повітрям та відсутністю шуму. Це чудовий варіант для тих, хто цінує комфорт та спокій.

Переваги

Чисте повітря, мінімальна кількість пилу та вихлопних газів.

Панорамний вид на місто.

Більше природного світла.

Нижчий ризик крадіжки.

Менше комарів та інших комах.

Недоліки

Висока залежність від ліфта.

Довге очікування ліфта у багатоквартирних будинках.

Труднощі під час переїзду або доставки великогабаритних меблів.

Можливий страх висоти.

Підвищені витрати на охолодження влітку, якщо дах недостатньо утеплений.

Останній поверх: особливості

Квартири на останньому поверсі мають переваги верхніх поверхів, але є і специфічні ризики, особливо в старих будинках.

Додаткові переваги

Відсутність сусідів зверху — ніхто не буде шуміти чи затоплювати.

Потенційна можливість переобладнати горище чи встановити терасу (в новобудовах).

Можливі недоліки

Проблеми з дахом: протікання, погана теплоізоляція.

У спеку квартира може перегріватися, якщо дах погано утеплений.

Зменшена ліквідність деякі покупці остерігаються останніх поверхів.

Який поверх вибрати

Згідно з дослідженнями ВООЗ, найбільш комфортним для проживання вважається 7-й поверх — оптимальне співвідношення чистоти повітря, інсоляції та рівня шуму. Проте ідеальний поверх — це той, який відповідає вашим особистим потребам.

Для сімей із дітьми та літніх людей краще обирати нижні поверхи. Молоді активні люди можуть розглядати середні рівні. Любителі панорамних краєвидів — верхні поверхи.

Як повідомлялось, вибір між квартирою з готовим ремонтом, чорновим оздобленням або без нього — важливе рішення, яке впливає на ваш бюджет, час та особисті уподобання. Купівля квартири з готовим ремонтом дозволяє швидко заселитися та уникнути клопоту, пов'язаного з ремонтними роботами. Проте, варіант з чорновим оздобленням або без нього надає більше свободи для втілення власних дизайнерських ідей, хоча й потребує додаткових витрат часу та фінансів.

Зазначимо також, що купівля нерухомості — серйозний крок, що потребує уважної підготовки. Навіть якщо ви знайшли бажаний варіант, необхідно ретельно перевірити юридичну чистоту об'єкта, ознайомитися з усіма умовами договору та обговорити деталі фінансової сторони угоди перед її підписанням.