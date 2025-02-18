Купівля нерухомості на виплат в Україні в 2025 році: переваги та ризики

Будівництво житлового будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Придбання власного житла — одна з головних цілей багатьох українців. Високі ціни на нерухомість часто стають перешкодою, тому купівля квартири на виплат може стати вигідним рішенням. Однак цей варіант вимагає ретельного аналізу, адже разом із перевагами він має і свої ризики.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала, як працює механізм розстрочки, які його плюси та які підводне каміння можуть чекати на покупця.

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Що таке купівля квартири на виплат

Розстрочка від забудовника — це безвідсотковий кредит на житло, який надається покупцеві безпосередньо компанією-забудовником. Це дозволяє отримати житло без необхідності одразу виплачувати повну вартість. Покупець поступово погашає заборгованість за графіком, який узгоджується в договорі.

Цей варіант доступний лише для первинного ринку, тобто для квартир у новобудовах. Розстрочку можна оформити на різний період: від кількох місяців до 10 років, залежно від умов забудовника.

Основні умови розстрочки:

мінімальний перший внесок (зазвичай від 10% вартості житла);

щомісячні платежі без відсотків;

право власності передається лише після повної виплати;

укладання попереднього договору або договору майнових прав.

Переваги купівлі квартири на виплат

Фінансова доступність. Можливість придбати житло без необхідності брати дорогий банківський кредит.

Відсутність банківських відсотків. На відміну від іпотеки, забудовник не нараховує додаткові відсотки, тому підсумкова вартість квартири залишається майже незмінною.

Мінімальні вимоги до покупця. Достатньо паспорта, ідентифікаційного коду та першого внеску. Довідки про доходи не потрібні.

Зручний графік виплат. Платежі можна розподілити рівномірно або ж зробити основний акцент на перший внесок, щоб зменшити фінансове навантаження в майбутньому.

Вигідна інвестиція. Купівля на виплат на етапі будівництва часто обходиться дешевше, ніж придбання квартири після введення будинку в експлуатацію.

Потенційні ризики та підводне каміння

Попри численні переваги, купівля нерухомості в розстрочку може мати і значні ризики:

затримка будівництва або замороження проєкту. Якщо забудовник виявиться ненадійним, зведення будинку може затягнутися на роки або взагалі не відбутися;

відсутність права власності до повної виплати. Житло юридично належить забудовнику до моменту виплати всієї суми, що створює певні ризики для покупця;

можливе подорожчання квартири. У деяких випадках забудовники залишають за собою право змінювати ціну житла, якщо зростають витрати на будівництво;

необхідність виконання всіх зобов’язань. Якщо покупець не зможе вчасно виплачувати розстрочку, він ризикує втратити житло або зіткнутися з штрафними санкціями;

низький рівень захисту прав інвестора. На відміну від іпотеки, де права покупця захищені законом, у випадку з розстрочкою юридичні гарантії менш надійні.

Як безпечно купити квартиру на виплат

Щоб уникнути ризиків, важливо дотримуватись кількох ключових рекомендацій:

перевірити забудовника. Ознайомтеся з його репутацією, досвідом роботи, відгуками інших інвесторів та попередніми проєктами;

оцінити юридичні документи. Переконайтеся, що у забудовника є всі необхідні дозволи на будівництво, а договір містить чіткі умови співпраці;

звернути увагу на умови розстрочки. Вивчіть графік платежів, можливість дострокового погашення та штрафні санкції за затримку виплат;

залучити юриста. Спеціаліст допоможе оцінити договір та зменшити ризики для покупця;

вибрати оптимальний розмір першого внеску. Менший внесок знижує початкове фінансове навантаження, але більший внесок може зменшити ризик подорожчання квартири.

Купівля квартири на виплат — це зручний фінансовий інструмент, який дозволяє отримати власне житло без великих одноразових витрат. Однак цей механізм має свої ризики, тому перед укладанням угоди необхідно ретельно аналізувати забудовника, умови договору та можливі правові нюанси. Якщо підійти до питання відповідально, розстрочка може стати вигідним способом інвестування у власне майбутнє.

Раніше ми розповідали, як змінилась ситуація за останній рік на ринку нерухомості та скільки потрібно працювати, щоб придбати квартиру у Києві, Львові та Одесі.

Зазначимо, повномасштабна війна в Україні сильно ускладнила відновлення ринку нерухомості, особливо через тимчасову окупацію деяких територій. Покупці та інвестори стикаються з численними проблемами під час укладання угод, пов'язаними зі специфікою об'єктів нерухомості. Ці труднощі є об'єктивними та неминучими.