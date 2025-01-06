Продати квартиру в окупації – які проблеми чекають власників

Мешканці будинку фарбують під'їзд. Фото: nova-yakist.ua

Ринку нерухомості непросто відновитися в умовах повномасштабної війни. Особливо з огляду на тимчасову окупацію частини території України. Покупці та інвестори стикаються з проблемами, намагаючись здійснити угоди, але їх неможливо уникнути через специфіку об’єктів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які квартири українцям не вдасться безпроблемно продати.

Читайте також:

Продаж майна на окупованих територіях

Йдеться про нерухомість, розташовану в тимчасовій окупації. Власники стикнулися з неабиякими викликами: закон України визнає право власності на майно, розміщене в зоні активних бойових дій чи на окупованій території, але водночас нотаріуси і державні реєстратори не мають доступу до реєстрів, що робить неможливим фізичне підписання угод.

Як розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE адвокатка Людмила Даценко, громадяни України мають право розпоряджатися власним майном після переселення на підконтрольну територію держави. Для продажу квартири потрібно знайти виконавця, який занесе відомості про зміну власника у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

"Але всі операції на тимчасово окупованих територіях недоступні, оскільки заборонено вчиняти нотаріальні та реєстраційні дії. Тобто фізичне підписання таких угод за українським законодавством неможливе, згідно з Переліком адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів", — зауважила експертка.

Хороша новина в тому, що більше не діє вимога здійснення нотаріальних дій за місцем розташування об’єкта. Українці можуть посвідчити договори дарування, купівлі-продажу, обміну майна тощо за місцем реєстрації чи фактичного перебування як внутрішньо переміщених осіб.

Проте буде важко знайти виконавця, який погодиться зробити оцінку майна на відстані. А ще важче — знайти покупця на нерухомість в окупації. Адвокатка не рекомендує вдаватися до хитрощів і продавати квартиру за російськими законами (деякі недобросовісні нотаріуси можуть погодитися на послугу), оскільки Україна такі угоди не визнає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ринок нерухомості може стикнутися з новими викликами у 2025 році. Це стосується дорожчання товарів і послуг, що призведе до збільшення цін на квартири. Не виключено, що попит зменшиться, враховуючи низьку реальну платоспроможність споживачів.

Також ми писали, що власники нерухомості повинні щороку сплачувати податок. Ставка не фіксована, її встановлюють органи місцевого самоврядування. Для розрахунку суми необхідно знати площу житла, розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року і податкову ставку.