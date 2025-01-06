Продать квартиру в оккупации – какие проблемы ждут владельцев

Жители дома красят подъезд. Фото: nova-yakist.ua

Рынку недвижимости непросто восстановиться в условиях полномасштабной войны. Особенно учитывая временную оккупацию части территории Украины. Покупатели и инвесторы сталкиваются с проблемами, пытаясь осуществить сделки, но их невозможно избежать из-за специфики объектов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие квартиры украинцам не удастся беспроблемно продать.

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Продажа имущества на оккупированных территориях

Речь идет о недвижимости, расположенной во временной оккупации. Владельцы столкнулись с серьезными вызовами: закон Украины признает право собственности на имущество, размещенное в зоне активных боевых действий или на оккупированной территории, но, в то же время, нотариусы и государственные регистраторы не имеют доступа к реестрам, что делает невозможным физическое подписание сделок.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE адвокат Людмила Даценко, граждане Украины имеют право распоряжаться собственным имуществом после переселения на подконтрольную территорию государства. Для продажи квартиры нужно найти исполнителя, который занесет сведения о смене владельца в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

"Но все операции на временно оккупированных территориях недоступны, поскольку запрещено совершать нотариальные и регистрационные действия. То есть физическое подписание таких сделок по украинскому законодательству невозможно, согласно Перечню административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам", — отметила экспертка.

Хорошая новость в том, что больше не действует требование осуществления нотариальных действий по месту расположения объекта. Украинцы могут удостоверить договоры дарения, купли-продажи, обмена имущества и т.д. по месту регистрации или фактического пребывания как внутренне перемещенных лиц.

Однако будет трудно найти исполнителя, который согласится сделать оценку имущества на расстоянии. А еще труднее — найти покупателя на недвижимость в оккупации. Адвокат не рекомендует прибегать к хитростям и продавать квартиру по российским законам (некоторые недобросовестные нотариусы могут согласиться на услугу), поскольку Украина такие сделки не признает.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, рынок недвижимости может столкнуться с новыми вызовами в 2025 году. Это касается удорожания товаров и услуг, что приведет к увеличению цен на квартиры. Не исключено, что спрос уменьшится, учитывая низкую реальную платежеспособность потребителей.

Также мы писали, что владельцы недвижимости должны каждый год уплачивать налог. Ставка не фиксированная, ее устанавливают органы местного самоуправления. Для расчета суммы необходимо знать площадь жилья, размер минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года и налоговую ставку.