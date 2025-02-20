На каком этаже лучше купить квартиру: плюсы и минусы всех вариантов

Люди с коробками. Фото: Freepik

Выбор квартиры для покупки — это непростая задача, ведь нужно учитывать много факторов: район, тип дома, планировка и, конечно, этаж. Однозначного ответа на вопрос, какой этаж самый лучший, нет, ведь каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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Первый этаж: преимущества и недостатки

Первый этаж имеет ряд преимуществ. Прежде всего — отсутствие зависимости от лифта. Это идеальный вариант для пожилых людей, семей с маленькими детьми и лиц с инвалидностью. Также возможно использование квартиры для коммерческих целей или достройка балкона, если это разрешено законодательством.

Преимущества

Более низкая стоимость (на 10-15% дешевле аналогичного жилья на других этажах).

Возможность сделать пристройку или расширить жилую площадь.

Отсутствие необходимости пользоваться лифтом.

Использование под коммерческую недвижимость.

Простой переезд, удобная загрузка мебели.

Легкая эвакуация в случае чрезвычайной ситуации.

Недостатки

Более высокий риск проникновения воров, необходимость установки сигнализации или решеток на окна.

Меньше естественного света, особенно если окна выходят во двор.

Шум от дороги или детской площадки.

Сырость и возможные неприятные запахи из подвала.

Холодный пол в зимний период.

Второй этаж: плюсы и минусы

Второй этаж считается компромиссным вариантом между первым и средними уровнями. Его преимуществом является все еще небольшая зависимость от лифта, но при этом отсутствие некоторых минусов первого этажа.

Преимущества

Меньший риск ограбления по сравнению с первым этажом.

Отсутствие проблем с лифтом.

Лучшая инсоляция и вентиляция, чем на первом этаже.

Меньше уличного шума.

Недостатки

Возможен шум от магазинов или кафе, если первый этаж коммерческий.

Достаточно близко к земле, что может вызвать пыль и загрязненный воздух.

Средние этажи: преимущества и недостатки

Квартиры на средних этажах (обычно 3-9-й) являются наиболее популярными среди покупателей. Они считаются лучшим вариантом, ведь лишены основных минусов первого и последнего этажей.

Преимущества

Сбалансированное соотношение комфорта и стоимости.

Красивый вид из окна.

Меньше пыли и выхлопных газов по сравнению с нижними этажами.

Хороший уровень естественного освещения.

Высокая ликвидность — такую квартиру легче продать или сдать в аренду.

Недостатки

Зависимость от работы лифта на высоте более 5-го этажа.

Возможные проблемы со звукоизоляцией из-за соседей сверху и снизу.

Более высокая стоимость по сравнению с нижними этажами.

Верхние этажи: плюсы и минусы

Жилье на верхних этажах привлекает покупателей хорошим видом, чистым воздухом и отсутствием шума. Это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.

Преимущества

Чистый воздух, минимальное количество пыли и выхлопных газов.

Панорамный вид на город.

Больше естественного света.

Более низкий риск кражи.

Меньше комаров и других насекомых.

Недостатки

Высокая зависимость от лифта.

Долгое ожидание лифта в многоквартирных домах.

Трудности во время переезда или доставки крупногабаритной мебели.

Возможный страх высоты.

Повышенные расходы на охлаждение летом, если крыша недостаточно утеплена.

Последний этаж: особенности

Квартиры на последнем этаже имеют преимущества верхних этажей, но есть и специфические риски, особенно в старых домах.

Дополнительные преимущества

Отсутствие соседей сверху — никто не будет шуметь или затапливать.

Потенциальная возможность переоборудовать чердак или установить террасу (в новостройках).

Возможные недостатки

Проблемы с крышей: протечки, плохая теплоизоляция.

В жару квартира может перегреваться, если крыша плохо утеплена.

Уменьшенная ликвидность некоторые покупатели остерегаются последних этажей.

Какой этаж выбрать

Согласно исследованиям ВОЗ, наиболее комфортным для проживания считается 7-й этаж — оптимальное соотношение чистоты воздуха, инсоляции и уровня шума. Однако идеальный этаж — это тот, который соответствует вашим личным потребностям.

Для семей с детьми и пожилых людей лучше выбирать нижние этажи. Молодые активные люди могут рассматривать средние уровни. Любители панорамных видов - верхние этажи.

Как сообщалось, выбор между квартирой с готовым ремонтом, черновой отделкой или без него — важное решение, которое влияет на ваш бюджет, время и личные предпочтения. Покупка квартиры с готовым ремонтом позволяет быстро заселиться и избежать хлопот, связанных с ремонтными работами. Однако, вариант с черновой отделкой или без нее предоставляет больше свободы для воплощения собственных дизайнерских идей, хотя и требует дополнительных затрат времени и финансов.

Отметим также, что покупка недвижимости - серьезный шаг, требующий внимательной подготовки. Даже если вы нашли желаемый вариант, необходимо тщательно проверить юридическую чистоту объекта, ознакомиться со всеми условиями договора и обсудить детали финансовой стороны сделки перед ее подписанием.