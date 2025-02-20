На каком этаже лучше купить квартиру: плюсы и минусы всех вариантов

Покупка квартиры — какой этаж самый лучший для комфортной жизни
Выбор квартиры для покупки — это непростая задача, ведь нужно учитывать много факторов: район, тип дома, планировка и, конечно, этаж. Однозначного ответа на вопрос, какой этаж самый лучший, нет, ведь каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
Редакция Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях, чтобы помочь сделать правильный выбор.
Первый этаж: преимущества и недостатки
Первый этаж имеет ряд преимуществ. Прежде всего — отсутствие зависимости от лифта. Это идеальный вариант для пожилых людей, семей с маленькими детьми и лиц с инвалидностью. Также возможно использование квартиры для коммерческих целей или достройка балкона, если это разрешено законодательством.
Преимущества
- Более низкая стоимость (на 10-15% дешевле аналогичного жилья на других этажах).
- Возможность сделать пристройку или расширить жилую площадь.
- Отсутствие необходимости пользоваться лифтом.
- Использование под коммерческую недвижимость.
- Простой переезд, удобная загрузка мебели.
- Легкая эвакуация в случае чрезвычайной ситуации.
Недостатки
- Более высокий риск проникновения воров, необходимость установки сигнализации или решеток на окна.
- Меньше естественного света, особенно если окна выходят во двор.
- Шум от дороги или детской площадки.
- Сырость и возможные неприятные запахи из подвала.
- Холодный пол в зимний период.
Второй этаж: плюсы и минусы
Второй этаж считается компромиссным вариантом между первым и средними уровнями. Его преимуществом является все еще небольшая зависимость от лифта, но при этом отсутствие некоторых минусов первого этажа.
Преимущества
- Меньший риск ограбления по сравнению с первым этажом.
- Отсутствие проблем с лифтом.
- Лучшая инсоляция и вентиляция, чем на первом этаже.
- Меньше уличного шума.
Недостатки
- Возможен шум от магазинов или кафе, если первый этаж коммерческий.
- Достаточно близко к земле, что может вызвать пыль и загрязненный воздух.
Средние этажи: преимущества и недостатки
Квартиры на средних этажах (обычно 3-9-й) являются наиболее популярными среди покупателей. Они считаются лучшим вариантом, ведь лишены основных минусов первого и последнего этажей.
Преимущества
- Сбалансированное соотношение комфорта и стоимости.
- Красивый вид из окна.
- Меньше пыли и выхлопных газов по сравнению с нижними этажами.
- Хороший уровень естественного освещения.
- Высокая ликвидность — такую квартиру легче продать или сдать в аренду.
Недостатки
- Зависимость от работы лифта на высоте более 5-го этажа.
- Возможные проблемы со звукоизоляцией из-за соседей сверху и снизу.
- Более высокая стоимость по сравнению с нижними этажами.
Верхние этажи: плюсы и минусы
Жилье на верхних этажах привлекает покупателей хорошим видом, чистым воздухом и отсутствием шума. Это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.
Преимущества
- Чистый воздух, минимальное количество пыли и выхлопных газов.
- Панорамный вид на город.
- Больше естественного света.
- Более низкий риск кражи.
- Меньше комаров и других насекомых.
Недостатки
- Высокая зависимость от лифта.
- Долгое ожидание лифта в многоквартирных домах.
- Трудности во время переезда или доставки крупногабаритной мебели.
- Возможный страх высоты.
- Повышенные расходы на охлаждение летом, если крыша недостаточно утеплена.
Последний этаж: особенности
Квартиры на последнем этаже имеют преимущества верхних этажей, но есть и специфические риски, особенно в старых домах.
Дополнительные преимущества
Отсутствие соседей сверху — никто не будет шуметь или затапливать.
Потенциальная возможность переоборудовать чердак или установить террасу (в новостройках).
Возможные недостатки
Проблемы с крышей: протечки, плохая теплоизоляция.
В жару квартира может перегреваться, если крыша плохо утеплена.
Уменьшенная ликвидность некоторые покупатели остерегаются последних этажей.
Какой этаж выбрать
Согласно исследованиям ВОЗ, наиболее комфортным для проживания считается 7-й этаж — оптимальное соотношение чистоты воздуха, инсоляции и уровня шума. Однако идеальный этаж — это тот, который соответствует вашим личным потребностям.
Для семей с детьми и пожилых людей лучше выбирать нижние этажи. Молодые активные люди могут рассматривать средние уровни. Любители панорамных видов - верхние этажи.
Как сообщалось, выбор между квартирой с готовым ремонтом, черновой отделкой или без него — важное решение, которое влияет на ваш бюджет, время и личные предпочтения. Покупка квартиры с готовым ремонтом позволяет быстро заселиться и избежать хлопот, связанных с ремонтными работами. Однако, вариант с черновой отделкой или без нее предоставляет больше свободы для воплощения собственных дизайнерских идей, хотя и требует дополнительных затрат времени и финансов.
Отметим также, что покупка недвижимости - серьезный шаг, требующий внимательной подготовки. Даже если вы нашли желаемый вариант, необходимо тщательно проверить юридическую чистоту объекта, ознакомиться со всеми условиями договора и обсудить детали финансовой стороны сделки перед ее подписанием.
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