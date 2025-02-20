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Покупка квартиры — какой этаж самый лучший для комфортной жизни

20 февраля 2025 03:57
Катерина Балаева - редактор
На каком этаже лучше купить квартиру: плюсы и минусы всех вариантов
Люди с коробками. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Выбор квартиры для покупки — это непростая задача, ведь нужно учитывать много факторов: район, тип дома, планировка и, конечно, этаж. Однозначного ответа на вопрос, какой этаж самый лучший, нет, ведь каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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Первый этаж: преимущества и недостатки

Первый этаж имеет ряд преимуществ. Прежде всего — отсутствие зависимости от лифта. Это идеальный вариант для пожилых людей, семей с маленькими детьми и лиц с инвалидностью. Также возможно использование квартиры для коммерческих целей или достройка балкона, если это разрешено законодательством.

Преимущества

  • Более низкая стоимость (на 10-15% дешевле аналогичного жилья на других этажах).
  • Возможность сделать пристройку или расширить жилую площадь.
  • Отсутствие необходимости пользоваться лифтом.
  • Использование под коммерческую недвижимость.
  • Простой переезд, удобная загрузка мебели.
  • Легкая эвакуация в случае чрезвычайной ситуации.

Недостатки

  • Более высокий риск проникновения воров, необходимость установки сигнализации или решеток на окна.
  • Меньше естественного света, особенно если окна выходят во двор.
  • Шум от дороги или детской площадки.
  • Сырость и возможные неприятные запахи из подвала.
  • Холодный пол в зимний период.

Второй этаж: плюсы и минусы

Второй этаж считается компромиссным вариантом между первым и средними уровнями. Его преимуществом является все еще небольшая зависимость от лифта, но при этом отсутствие некоторых минусов первого этажа.

Преимущества

  • Меньший риск ограбления по сравнению с первым этажом.
  • Отсутствие проблем с лифтом.
  • Лучшая инсоляция и вентиляция, чем на первом этаже.
  • Меньше уличного шума.

Недостатки

  • Возможен шум от магазинов или кафе, если первый этаж коммерческий.
  • Достаточно близко к земле, что может вызвать пыль и загрязненный воздух.

Средние этажи: преимущества и недостатки

Квартиры на средних этажах (обычно 3-9-й) являются наиболее популярными среди покупателей. Они считаются лучшим вариантом, ведь лишены основных минусов первого и последнего этажей.

Преимущества

  • Сбалансированное соотношение комфорта и стоимости.
  • Красивый вид из окна.
  • Меньше пыли и выхлопных газов по сравнению с нижними этажами.
  • Хороший уровень естественного освещения.
  • Высокая ликвидность — такую квартиру легче продать или сдать в аренду.

Недостатки

  • Зависимость от работы лифта на высоте более 5-го этажа.
  • Возможные проблемы со звукоизоляцией из-за соседей сверху и снизу.
  • Более высокая стоимость по сравнению с нижними этажами.

Верхние этажи: плюсы и минусы

Жилье на верхних этажах привлекает покупателей хорошим видом, чистым воздухом и отсутствием шума. Это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.

Преимущества

  • Чистый воздух, минимальное количество пыли и выхлопных газов.
  • Панорамный вид на город.
  • Больше естественного света.
  • Более низкий риск кражи.
  • Меньше комаров и других насекомых.

Недостатки

  • Высокая зависимость от лифта.
  • Долгое ожидание лифта в многоквартирных домах.
  • Трудности во время переезда или доставки крупногабаритной мебели.
  • Возможный страх высоты.
  • Повышенные расходы на охлаждение летом, если крыша недостаточно утеплена.

Последний этаж: особенности

Квартиры на последнем этаже имеют преимущества верхних этажей, но есть и специфические риски, особенно в старых домах.

Дополнительные преимущества

Отсутствие соседей сверху — никто не будет шуметь или затапливать.
Потенциальная возможность переоборудовать чердак или установить террасу (в новостройках).

Возможные недостатки

Проблемы с крышей: протечки, плохая теплоизоляция.
В жару квартира может перегреваться, если крыша плохо утеплена.
Уменьшенная ликвидность некоторые покупатели остерегаются последних этажей.

Какой этаж выбрать

Согласно исследованиям ВОЗ, наиболее комфортным для проживания считается 7-й этаж — оптимальное соотношение чистоты воздуха, инсоляции и уровня шума. Однако идеальный этаж — это тот, который соответствует вашим личным потребностям.

Для семей с детьми и пожилых людей лучше выбирать нижние этажи. Молодые активные люди могут рассматривать средние уровни. Любители панорамных видов - верхние этажи.

Как сообщалось, выбор между квартирой с готовым ремонтом, черновой отделкой или без него — важное решение, которое влияет на ваш бюджет, время и личные предпочтения. Покупка квартиры с готовым ремонтом позволяет быстро заселиться и избежать хлопот, связанных с ремонтными работами. Однако, вариант с черновой отделкой или без нее предоставляет больше свободы для воплощения собственных дизайнерских идей, хотя и требует дополнительных затрат времени и финансов.

Отметим также, что покупка недвижимости - серьезный шаг, требующий внимательной подготовки. Даже если вы нашли желаемый вариант, необходимо тщательно проверить юридическую чистоту объекта, ознакомиться со всеми условиями договора и обсудить детали финансовой стороны сделки перед ее подписанием.

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