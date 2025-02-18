Вибрати між квартирою з ремонтом і без — поради для покупців та що вигідніше у 2025

Чоловіки роблять ремонт. Фото: Freepik

Купівля квартири — це велике рішення, яке потребує уважного розгляду різних аспектів. Одним із таких є вибір між квартирою з готовим ремонтом, чорновим оздобленням чи без нього взагалі. Це питання не тільки про стиль і зручність, а й про фінансові витрати, час та енергію, яку ви готові витратити на організацію свого житла.

Редакція Новини.LIVE розбирала всі плюси та мінуси кожного варіанту, щоб допомогти зробити правильний вибір.

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Як ремонт впливає на вартість квартири

Наявність ремонту суттєво підвищує вартість квартири. Середні витрати на ремонт нового житла коливаються від 300 до 400 доларів за квадратний метр. Це охоплює:

оздоблення стін, підлог, стель і підвіконь;

встановлення сантехніки, підключення до водопроводу та каналізації;

роботи з електрикою, в тому числі розводка проводки, монтаж розеток, вимикачів і освітлення;

монтаж дверей, радіаторів опалення, кондиціонера та інші роботи.

Загалом, ремонт може збільшити вартість квартири на 30-40%. Якщо ви вирішите купити квартиру без ремонту і зробити його самостійно, ви зможете значно зекономити, оскільки витрати на ремонт можуть бути вдвічі меншими, але на це знадобиться більше часу і сил.

Переваги та недоліки купівлі квартири з ремонтом

Купівля житла з готовим ремонтом має кілька переваг:

швидке заселення. Це особливо важливо, якщо ви орендуєте квартиру або живете з батьками. Вам не потрібно витрачати час на ремонт, і ви можете швидко заселитися у своє нове житло;

економія часу та нервів. Ви не будете переживати через вибір кольору стін або підлоги, а також не втратите час на пошук майстрів;

гарантія на ремонт. Багато забудовників надають гарантії на виконані ремонтні роботи. Ви можете звернутися до них із претензіями, якщо щось зроблено неякісно.

Однак основним мінусом є висока вартість квартири з ремонтом. Ви платите за зручність і економію часу. Також можливе розбіжність у смакових уподобаннях між вами та забудовником, що може бути проблемою, якщо вам не подобається стиль або оздоблення квартири.

Переваги та недоліки купівлі квартири без ремонту

Якщо ж ви обираєте квартиру без ремонту, у вас є кілька варіантів: житло "після будівельників" (без будь-якої обробки) чи квартира з чорновим ремонтом. Ось які переваги ви отримаєте в кожному з цих випадків:

переваги "голої" квартири: ви зможете оцінити всі дефекти приміщення, а також зробити перепланування згідно з вашими побажаннями. Ви також маєте можливість вибирати матеріали і стиль інтер'єру, який точно відповідатиме вашим уподобанням;

переваги чорнового ремонту: у цьому випадку вже виконано основні і брудні роботи, такі як монтаж проводки та труб, штукатурка і заливка підлоги. Це значно знижує витрати на подальший ремонт.

Однак є й мінуси:

час і зусилля. Якщо ви вибираєте квартиру без ремонту, то вам доведеться чекати на завершення ремонтних робіт, що може зайняти кілька місяців;

додаткові витрати. Навіть якщо квартира з чорновим ремонтом, доведеться ще витратити кошти на обробку інтер'єру та роботу майстрів.

Що вигідніше: купувати квартиру з ремонтом чи без

Однозначної відповіді на це питання не існує. Вибір залежить від ваших пріоритетів, фінансових можливостей та часових обмежень.

Якщо для вас важливо швидко заселитися та не витрачати час на ремонт, тоді квартира з ремонтом — оптимальний варіант.

Якщо ж ви хочете створити житло своєї мрії, яке повністю відповідає вашим уявленням про комфорт та затишок, тоді варто обрати квартиру без ремонту.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір:

оцініть свої фінансові можливості: Визначте, скільки грошей ви готові витратити на придбання та ремонт квартири;

зважте свої часові обмеження: Якщо у вас немає часу на ремонт, краще обрати квартиру з ремонтом;

визначте свої пріоритети: Що для вас важливіше — швидке заселення чи можливість створити індивідуальний дизайн;

огляньте кілька варіантів: Перш ніж прийняти рішення, огляньте кілька квартир з ремонтом та без нього, щоб оцінити їх переваги та недоліки.

Як повідомлялось, у 2025 році дизайн інтер'єру стане відображенням особистості, індивідуальності та затишку. Тенденції, що зародилися у 2024 році, залишаться актуальними й у майбутньому.

Зазначимо також, що не всі ремонтні роботи однаково корисні при продажу житла. Іноді деякі оновлення можуть не сподобатися покупцям або навіть знизити вартість вашої нерухомості.