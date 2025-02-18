Выбрать между квартирой с ремонтом и без — советы для покупателей и что выгоднее в 2025 году

Мужчины делают ремонт. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это большое решение, которое требует внимательного рассмотрения различных аспектов. Одним из таких является выбор между квартирой с готовым ремонтом, черновой отделкой или без нее вообще. Это вопрос не только о стиле и удобстве, но и о финансовых затратах, времени и энергии, которую вы готовы потратить на организацию своего жилья.

Редакция Новини.LIVE разбирала все плюсы и минусы каждого варианта, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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Как ремонт влияет на стоимость квартиры

Наличие ремонта существенно повышает стоимость квартиры. Средние расходы на ремонт нового жилья колеблются от 300 до 400 долларов за квадратный метр. Это охватывает:

отделку стен, полов, потолков и подоконников;

установку сантехники, подключение к водопроводу и канализации;

работы с электричеством, в том числе разводка проводки, монтаж розеток, выключателей и освещения;

монтаж дверей, радиаторов отопления, кондиционера и другие работы.

В общем, ремонт может увеличить стоимость квартиры на 30-40%. Если вы решите купить квартиру без ремонта и сделать его самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить, поскольку затраты на ремонт могут быть вдвое меньше, но на это понадобится больше времени и сил.

Преимущества и недостатки покупки квартиры с ремонтом

Покупка жилья с готовым ремонтом имеет несколько преимуществ:

быстрое заселение. Это особенно важно, если вы арендуете квартиру или живете с родителями. Вам не нужно тратить время на ремонт, и вы можете быстро заселиться в свое новое жилье;

экономия времени и нервов. Вы не будете переживать из-за выбора цвета стен или пола, а также не потеряете время на поиск мастеров;

гарантия на ремонт. Многие застройщики предоставляют гарантии на выполненные ремонтные работы. Вы можете обратиться к ним с претензиями, если что-то сделано некачественно.

Однако основным минусом является высокая стоимость квартиры с ремонтом. Вы платите за удобство и экономию времени. Также возможно расхождение во вкусовых предпочтениях между вами и застройщиком, что может быть проблемой, если вам не нравится стиль или отделка квартиры.

Преимущества и недостатки покупки квартиры без ремонта

Если же вы выбираете квартиру без ремонта, у вас есть несколько вариантов: жилье "после строителей" (без какой-либо отделки) или квартира с черновым ремонтом. Вот какие преимущества вы получите в каждом из этих случаев:

преимущества "голой" квартиры: вы сможете оценить все дефекты помещения, а также сделать перепланировку согласно вашим пожеланиям. Вы также имеете возможность выбирать материалы и стиль интерьера, который точно будет соответствовать вашим предпочтениям;

преимущества чернового ремонта: в этом случае уже выполнены основные и грязные работы, такие как монтаж проводки и труб, штукатурка и заливка пола. Это значительно снижает затраты на дальнейший ремонт.

Однако есть и минусы:

время и усилия. Если вы выбираете квартиру без ремонта, то вам придется ждать завершения ремонтных работ, что может занять несколько месяцев;

дополнительные расходы. Даже если квартира с черновым ремонтом, придется еще потратить средства на отделку интерьера и работу мастеров.

Что выгоднее: покупать квартиру с ремонтом или без

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Выбор зависит от ваших приоритетов, финансовых возможностей и временных ограничений.

Если для вас важно быстро заселиться и не тратить время на ремонт, тогда квартира с ремонтом — оптимальный вариант.

Если же вы хотите создать жилье своей мечты, которое полностью соответствует вашим представлениям о комфорте и уюте, тогда стоит выбрать квартиру без ремонта.

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

оцените свои финансовые возможности: Определите, сколько денег вы готовы потратить на приобретение и ремонт квартиры;

взвесьте свои временные ограничения: Если у вас нет времени на ремонт, лучше выбрать квартиру с ремонтом;

определите свои приоритеты: Что для вас важнее — быстрое заселение или возможность создать индивидуальный дизайн;

осмотрите несколько вариантов: Прежде чем принять решение, осмотрите несколько квартир с ремонтом и без него, чтобы оценить их преимущества и недостатки.

Как сообщалось, в 2025 году дизайн интерьера станет отражением личности, индивидуальности и уюта. Тенденции, зародившиеся в 2024 году, останутся актуальными и в будущем.

Отметим также, что не все ремонтные работы одинаково полезны при продаже жилья. Иногда некоторые обновления могут не понравиться покупателям или даже снизить стоимость вашей недвижимости.