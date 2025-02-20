Почему некоторые квартиры не продаются годами и как этого избежать

Женщина держит ключи. Фото: Freepik

Продажа квартиры может стать настоящим испытанием для владельца, растянувшись на месяцы или даже годы. Вместо ожидаемого дохода, недвижимость, "зависшая" на рынке, превращается в источник постоянного стресса и неопределенности.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, в чем же кроются основные причины такой ситуации и как владельцам избежать таких неприятностей.

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Завышенная цена: главный фактор долгой продажи квартиры

Стоимость квартиры — ключевой критерий, который влияет на скорость сделки. Если цена не соответствует рыночной, объект просто будут игнорировать. Продавцы часто переоценивают свое жилье из-за эмоциональных привязанностей или ориентируясь на устаревшие объявления в интернете.

Действительно ликвидное жилье (например, квартиры до 100 000 долларов) при правильной цене продается в среднем за 8-60 дней. Если же объект "завис" в продаже более полугода, стоит пересмотреть его ценовую политику.

Эффективная стратегия — обратиться к эксперту. Профессиональный риелтор использует реальные статистические данные, сравнивает проданные объекты, общается с коллегами, чтобы определить реальную стоимость жилья.

Осторожно следует относиться и к демпингу: слишком низкая цена может привлечь только тех, кто будет пытаться сбить ее еще больше. Если же корректировка цены неизбежна, важно понимать причины такого шага: желание быстро продать или адаптация к рынку.

Сезонные колебания и политическая ситуация

Рынок недвижимости реагирует на изменения в стране — экономические и политические факторы могут как стимулировать спрос, так и снижать активность покупателей.

Кроме того, продажа квартир имеет выраженную сезонность. Весна и осень — лучшие периоды для сделок, тогда как летом и зимой спрос заметно ослабевает. Если ваше объявление не вызывает интереса в "мертвые сезоны", возможно, стоит подождать, а не снижать цену в спешке.

Отсутствие спроса на конкретный тип жилья

Иногда квартира просто не интересна покупателям из-за типа планировки, этажа, расположения или других факторов.

Как понять, есть ли спрос на жилье:

сравните свою квартиру с аналогами на рынке;

изучите, какие преимущества выделяют в своих объявлениях конкуренты;

проанализируйте количество просмотров вашего объявления и частоту обращений от покупателей.

Если интерес к вашему объекту низкий, стоит дополнительно его подготовить: обновить фото, улучшить описание или провести косметический ремонт.

Документы, состояние квартиры и другие проблемы

Даже если цена адекватная, покупатели могут отказываться от сделки из-за:

юридических нюансов — например, отсутствия необходимых документов или налоговых обязанностей. Если квартира куплена менее трех лет назад, при ее продаже придется уплатить налог 5%, что может стать дополнительным барьером;

плохое состояние жилья — старый ремонт, грязь, неприятные запахи и захламленные помещения отпугивают покупателей;

невыгодное расположение — отсутствие инфраструктуры рядом (школ, транспорта, магазинов) существенно снижает спрос.

Перед выставлением квартиры на продажу стоит устранить все возможные препятствия: подготовить документы, убрать и обновить вид жилья, адекватно оценить стоимость и выбрать правильный период для продажи.

Если квартира долго не продается, причина, скорее всего, заключается в завышенной цене, отсутствии спроса или плохой подготовке объекта. Чтобы быстрее найти покупателя, владельцу нужно реалистично оценить рынок, учесть сезонность, устранить недостатки жилья и подготовить документы.

Сбалансированный подход и грамотная стратегия значительно повышают шансы на успешную продажу даже в непростых условиях рынка.

Ранее мы рассказывали, как продать ипотечную квартиру. Процедура имеет определенные особенности, и успех зависит от соблюдения всех необходимых шагов. Ключевым моментом является получение согласия кредитора, который предоставил ипотечный кредит, поскольку без него продажа практически невозможна.

Также мы давали советы, на каком этаже лучше покупать жилье. Ведь выбор квартиры для покупки — это всегда сложная задача, ведь нужно учитывать множество факторов. Среди них: район, тип дома, планировка и, конечно же, этаж. Не существует единого правильного ответа на вопрос, какой этаж самый лучший, ведь каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.