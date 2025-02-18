Як продати квартиру, що знаходиться в кредиті: способи та особливості в 2025 році

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Продавати квартиру, що знаходиться в заставі у банку, може бути складно. Однак це цілком можливо, якщо знати процедуру та слідкувати всім необхідним крокам. Проте зробити це без згоди кредитора, який видав іпотеку, практично неможливо.

Редакція Новини.LIVE розповідає про способи продажу іпотечної квартири, кожен з яких має свої особливості та потребує уважного підходу.

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Продаж квартири без згоди банку

Перш за все, варто зазначити, що без дозволу банку продати іпотечну квартиру буде неможливо. Тому одним з варіантів є повернення залишку боргу та закриття кредиту до проведення угоди. Це дозволяє не втягувати банк у процес продажу. Щоб це здійснити, вам потрібно отримати кошти від покупця, які дозволять погасити залишок заборгованості за іпотечним кредитом.

Після того як кредит буде погашений, банк видає довідку про відсутність заборгованості і знімає обмеження з нерухомості. Коли ці кроки виконано, можна укласти договір купівлі-продажу.

Перелік необхідних документів для цього:

паспорт власника;

виписка про зняття обмежень на нерухомість;

заставний документ на квартиру;

виписка з реєстру права власності.

Якщо банк не заперечує проти продажу, ця схема є швидкою та ефективною, але лише за умови, що ви маєте достатньо коштів для повного погашення боргу.

Тристоронній договір із залученням банку

Якщо ви не можете погасити кредит самостійно, існує інший варіант — залучити банк до процесу. Для цього укладається тристоронній договір, в якому бере участь не тільки продавець та покупець, але й сам кредитор (банк). У такому випадку продавець звертається до банку із заявою, у якій повідомляє про намір продати квартиру.

Процедура виглядає наступним чином:

покупець та продавець домовляються про загальну суму угоди;

частину суми продавець вносить на рахунок банку для погашення кредиту;

після того як борг буде погашений, банк знімає обмеження і дає дозвіл на перехід права власності на нового власника;

покупець сплачує решту суми на рахунок продавця, а договір купівлі-продажу завершується нотаріальним посвідченням.

Цей варіант вигідний тим, що дає можливість продати квартиру навіть у разі неможливості погасити всю суму кредиту одразу. Але він також містить ризики для покупця, оскільки після погашення боргу продавець може відмовитись від підписання остаточного договору.

Ризики для покупців та поради

При продажу іпотечної квартири покупець повинен бути готовий до того, що у випадку несумлінності продавця можуть виникнути серйозні проблеми.

Тому перед підписанням договору необхідно:

перевірити наявність усіх документів, що підтверджують погашення кредиту;

переконатися, що квартира дійсно не має обмежень у реєстрі прав на нерухомість;

врахувати, що деякі банки можуть вимагати виплати додаткових комісій або зборів.

Як швидко продати квартиру з іпотекою

Перш ніж продати квартиру, яка перебуває в заставі, потрібно ретельно зібрати всі документи та погодити умови з банком. Якщо ви не можете оплатити борг одночасно з угодою, залучіть кредитора, щоб уникнути проблем. Ретельна підготовка дозволить зробити продаж максимально безпечним і вигідним для обох сторін.

Обидва способи продажу іпотечної квартири мають свої переваги та недоліки. Вибір конкретного варіанту залежить від ситуації, в якій знаходиться позичальник, а також від його домовленостей з кредитним закладом та потенційним покупцем. У будь-якому випадку, продаж квартири, що знаходиться в кредиті, потребує уважного та відповідального підходу, а також, можливо, допомоги фахівців.

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