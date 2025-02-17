Як відновити право власності на нерухомість в Україні в 2025 році

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Втрата документів на нерухоме майно — поширена проблема, особливо під час воєнного стану. Пожежі, підтоплення, евакуація, крадіжки — усе це може спричинити втрату важливих паперів. Однак право власності залишається за власником, а документи можна відновити.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи підтверджують право власності на нерухомість та що робити, якщо вони втрачені.

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Які документи підтверджують право власності на нерухомість

Без документів, що підтверджують право власності, неможливо здійснювати будь-які юридичні операції з нерухомістю: продавати, дарувати, здавати в оренду або передавати у спадок. Крім того, без них не можна отримати компенсацію чи допомогу за пошкоджене майно.

До основних документів, що підтверджують право власності, належать:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

свідоцтво про право власності (отримане від місцевої влади);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

свідоцтво про приватизацію житла;

державний акт на землю;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду про право власності;

довідка з реєстрів нерухомого майна.

Залежно від того, яким чином власник набув права на нерухомість, йому потрібно відновлювати відповідний документ.

Як діяти при втраті документів на нерухомість

Зверніться до поліції

Якщо документи викрадено або загублено, варто написати заяву до поліції. Це допоможе запобігти шахрайським діям із вашою нерухомістю.

Оголосіть про втрату в ЗМІ

Багато нотаріусів вимагають опублікувати повідомлення про втрату документа в офіційних джерелах (наприклад, у газетах або онлайн-реєстрах).

Отримайте дублікат через ЦНАП або нотаріуса

Для відновлення документа зверніться до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або приватного нотаріуса. Вам знадобляться паспорт, ІПН, техпаспорт на житло та документи про право власності (якщо є їхні копії).

Перереєстрація в Держреєстрі

Якщо документ втрачено, а дані вже є в реєстрах, нотаріус або державний реєстратор допоможе внести відповідні зміни.

Як отримати дублікат свідоцтва про право власності

Якщо документ виданий після 2013 року

Якщо право власності реєстрували після 2013 року, дані вже є в Державному реєстрі речових прав. У такому випадку нотаріус або державний реєстратор зможе швидко видати витяг із реєстру, який замінить втрачений документ.

Якщо документ отриманий до 2013 року

Якщо право власності оформлене до 2013 року, доведеться звертатися до архівів, зокрема до Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Якщо є копія втраченого документа, процес можна прискорити.

Як відновити технічний паспорт на квартиру

Техпаспорт — це документ, який містить інформацію про площу житла, планування, кількість кімнат тощо. Його також можна відновити:

зверніться до БТІ та замовте новий техпаспорт;

оплатіть послугу (ціна варіюється, у середньому до 6000 грн);

очікуйте візит спеціаліста, який зробить необхідні заміри;

через 2-3 тижні отримайте новий техпаспорт.

Як відновити документи, якщо власник помер

Якщо власник нерухомості помер, а документи на житло втрачені, спадкоємцям потрібно:

вступити у спадщину протягом 6 місяців після смерті власника;

звернутися до нотаріуса для відкриття спадкової справи;

якщо документів немає, отримати постанову від нотаріуса про неможливість оформлення спадщини;

подати заяву до суду про визнання права власності;

після рішення суду зареєструвати право власності у нотаріуса або ЦНАПі.

Відновлення документів на нерухомість — складний, але цілком реальний процес. Найшвидший варіант — звернення до ЦНАПу або нотаріуса. Якщо документ втрачено повністю і не збереглося його копії, доведеться працювати з архівами або навіть звертатися до суду.

Раніше ми розповідали, що потрібно для підготовки до угоди купівлі-продажу нерухомості. Важливо не тільки знайти ідеальну квартиру, але й ретельно перевірити юридичну чистоту об'єкта, ознайомитися з усіма умовами договору та узгодити деталі фінансових розрахунків. Тільки після цього можна приймати зважене рішення та підписувати договір купівлі-продажу.

Зазначимо, також, що за три роки війни в Україні ринок нерухомості зазнав значних змін. Якщо раніше домінували договори купівлі-продажу, то зараз спостерігається сплеск договорів дарування, який за даними Міністерства юстиції зріс удвічі порівняно з минулим роком. Ця тенденція може бути пов'язана з різними факторами, такими як бажання уникнути оподаткування при продажу нерухомості або ж прагнення допомогти своїм близьким у складний час.