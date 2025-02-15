Перевірка квартири перед купівлею: як уникнути шахрайства та проблем

Чоловіки вивчають документи. Фото: Unsplash

Купівля квартири — це не тільки велике фінансове зобов'язання, але й важливий етап у вашому житті. Однак перед тим, як укласти угоду, потрібно переконатися, що квартира не має прихованих ризиків, таких як арешти, заборони чи проблеми з власністю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про кілька важливих кроків для перевірки документів перед купівлею квартири, аби уникнути неприємностей у майбутньому.

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Як перевірити право власності на квартиру онлайн

Одним з основних етапів перевірки квартири є підтвердження права власності. Для цього можна скористатися платформою Опендатабот. Це зручний сервіс, який дозволяє перевірити квартиру за ЄДРПОУ або ІПН власника.

Замовте витяг з реєстру. Для цього потрібно на сайті Опендатабот ввести реєстраційний номер об'єкта нерухомості або код ЄДРПОУ / ІПН власника.

Перевірте "Актуальну інформацію". У витягу звертайте увагу на розділи "Тип права власності" та "Власники". Це допоможе дізнатися, хто є справжнім власником квартири і чи немає інших прав на об'єкт.

Як отримати витяг на квартиру

Щоб отримати повний витяг з реєстру, потрібно зайти на платформу Опендатабот, ввести номер об'єкта або ІПН власника та обрати відповідну категорію — "Майно компанії" або "Нерухомість".

Далі замовляйте витяг з усіма деталями. Це дозволить вам отримати актуальну інформацію про квартиру та перевірити її на наявність обтяжень.

Що потрібно перевірити перед купівлею квартири

Власник квартири:

Перевірте наявність виконавчих проваджень або записів у реєстрі обтяжень.

Дізнайтеся про судові справи, наприклад із кредиторами чи комунальними службами.

Перевірте податкові борги та інші можливі фінансові ризики.

Обʼєкт нерухомості:

Перевірте квартиру на наявність арештів, іпотеки або інших обтяжень.

Переконайтеся, що дані у виписці з реєстру відповідають фактичним характеристикам квартири.

Як перевірити, чи не є квартира в заставі

Для того, щоб переконатися, чи є квартира в заставі чи в іпотеці, замовте витяг в Опендатабот. Огляньте розділи:

Актуальна інформація про обʼєкт нерухомого майна,

Єдиний реєстр заборон відчуження обʼєктів нерухомого майна,

Державний реєстр іпотек.

Ці розділи містять важливу інформацію про наявність зобов'язань, кредиторів та терміни дії іпотеки.

Як перевірити квартиру перед орендою

Перед укладанням договору оренди важливо перевірити не лише саму квартиру, а й правомірність оренди. Переконайтеся, що особа, яка здає квартиру, є її законним власником. Знову ж, використовуйте Опендатабот для перевірки на наявність обтяжень, арештів та інших прав третіх осіб.

Чому важливо перевіряти квартиру

Перевірка документації необхідна, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з шахрайством. Існує ймовірність, що продавець може приховувати справжнього власника або наявність прав третьої сторони на квартиру, які можуть призвести до проблем у майбутньому. Також важливо дізнатися про фінансові проблеми власника, які можуть завадити угоді.

Як перевірити, хто прописаний в квартирі

Щоб дізнатися, скільки осіб зареєстровано в квартирі, зверніться до ОСББ або ЖЕКу, що обслуговує житло. Вони нададуть вам інформацію про прописаних осіб. Це важливо, адже наявність прописаних осіб може впливати на можливість купівлі квартири та реєстрацію права власності.

Перевірка документів перед купівлею квартири — це важливий крок для забезпечення безпеки угоди. Використовуючи сучасні онлайн-інструменти, ви можете знизити ризики і захистити себе від неприємних ситуацій.

Раніше ми розповідали, чи можна купувати житло з прописаними мешканцями, адже проблеми з реєстрацією можуть створити серйозні труднощі для нового власника. Часто продавці не готують житло до продажу належним чином, забуваючи про виписку родичів або навмисно перекладаючи це завдання на покупця. Тому важливо бути уважним та перевірити всі документи перед укладенням угоди.

Також ми наводили список документів, які має підготувати продавець, щоб безпечно та законно продати своє житло.