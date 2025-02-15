Проверка квартиры перед покупкой: как избежать мошенничества и проблем

Мужчины изучают документы. Фото: Unsplash

Покупка квартиры — это не только большое финансовое обязательство, но и важный этап в вашей жизни. Однако перед тем, как заключить сделку, нужно убедиться, что квартира не имеет скрытых рисков, таких как аресты, запреты или проблемы с собственностью.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о нескольких важных шагах для проверки документов перед покупкой квартиры, чтобы избежать неприятностей в будущем.

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Как проверить право собственности на квартиру онлайн

Одним из основных этапов проверки квартиры является подтверждение права собственности. Для этого можно воспользоваться платформой Опендатабот. Это удобный сервис, который позволяет проверить квартиру по ЕГРПОУ или ИНН владельца.

Закажите выписку из реестра. Для этого нужно на сайте Опендатабот ввести регистрационный номер объекта недвижимости или код ЕГРПОУ/ИНН владельца.

Проверьте "Актуальную информацию". В выписке обращайте внимание на разделы "Тип права собственности" и "Владельцы". Это поможет узнать, кто является настоящим владельцем квартиры и нет ли других прав на объект.

Как получить выписку на квартиру

Чтобы получить полную выписку из реестра, нужно зайти на платформу Опендатабот, ввести номер объекта или ИНН владельца и выбрать соответствующую категорию — "Имущество компании" или "Недвижимость".

Далее заказывайте извлечение со всеми деталями. Это позволит вам получить актуальную информацию о квартире и проверить ее на наличие обременений.

Что нужно проверить перед покупкой квартиры

Собственник квартиры:

Проверьте наличие исполнительных производств или записей в реестре обременений.

Узнайте о судебных делах, например, с кредиторами или коммунальными службами.

Проверьте налоговые долги и другие возможные финансовые риски.

Объект недвижимости:

Проверьте квартиру на наличие арестов, ипотеки или других обременений.

Убедитесь, что данные в выписке из реестра соответствуют фактическим характеристикам квартиры.

Как проверить, не находится ли квартира в залоге

Для того чтобы убедиться, есть ли квартира в залоге или в ипотеке, закажите выписку в Опендатабот. Ознакомьтесь с разделами:

Актуальная информация об объекте недвижимого имущества,

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества,

Государственный реестр ипотек.

Эти разделы содержат важную информацию о наличии обязательств, кредиторов и сроках действия ипотеки.

Как проверить квартиру перед арендой

Перед заключением договора аренды важно проверить не только саму квартиру, но и правомерность аренды. Убедитесь, что лицо, которое сдает квартиру, является ее законным владельцем. Опять же, используйте Опендатабот для проверки на наличие обременений, арестов и других прав третьих лиц.

Почему важно проверять квартиру

Проверка документации необходима, чтобы избежать рисков, связанных с мошенничеством. Существует вероятность, что продавец может скрывать настоящего владельца или наличие прав третьей стороны на квартиру, которые могут привести к проблемам в будущем. Также важно узнать о финансовых проблемах владельца, которые могут помешать сделке.

Как проверить, кто прописан в квартире

Чтобы узнать, сколько человек зарегистрировано в квартире, обратитесь в ОСМД или ЖЭК, обслуживающий жилье. Они предоставят вам информацию о прописанных лицах. Это важно, ведь наличие прописанных лиц может влиять на возможность покупки квартиры и регистрацию права собственности.

Проверка документов перед покупкой квартиры — это важный шаг для обеспечения безопасности сделки. Используя современные онлайн-инструменты, вы можете снизить риски и защитить себя от неприятных ситуаций.

Ранее мы рассказывали, можно ли покупать жилье с прописанными жильцами, ведь проблемы с регистрацией могут создать серьезные трудности для нового владельца. Часто продавцы не готовят жилье к продаже должным образом, забывая о выписке родственников или намеренно перекладывая эту задачу на покупателя. Поэтому важно быть внимательным и проверить все документы перед заключением сделки.

Также мы приводили список документов, которые должен подготовить продавец, чтобы безопасно и законно продать свое жилье.