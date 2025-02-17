Как восстановить право собственности на недвижимость в Украине в 2025 году

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Потеря документов на недвижимое имущество — распространенная проблема, особенно во время военного положения. Пожары, подтопления, эвакуация, кражи — все это может привести к потере важных бумаг. Однако право собственности остается за владельцем, а документы можно восстановить.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы подтверждают право собственности на недвижимость и что делать, если они потеряны.

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Какие документы подтверждают право собственности на недвижимость

Без документов, подтверждающих право собственности, невозможно совершать любые юридические операции с недвижимостью: продавать, дарить, сдавать в аренду или передавать по наследству. Кроме того, без них нельзя получить компенсацию или помощь за поврежденное имущество.

К основным документам, подтверждающим право собственности, относятся:

договор купли-продажи;

договор дарения;

свидетельство о праве собственности (полученное от местных властей);

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

свидетельство о приватизации жилья;

государственный акт на землю;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда о праве собственности;

справка из реестров недвижимого имущества.

В зависимости от того, каким образом владелец приобрел права на недвижимость, ему нужно восстанавливать соответствующий документ.

Как действовать при потере документов на недвижимость

Обратитесь в полицию

Если документы похищены или утеряны, стоит написать заявление в полицию. Это поможет предотвратить мошеннические действия с вашей недвижимостью.

Объявите о потере в СМИ

Многие нотариусы требуют опубликовать сообщение об утере документа в официальных источниках (например, в газетах или онлайн-регистрах).

Получите дубликат через ЦНАП или нотариуса

Для восстановления документа обратитесь в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к частному нотариусу. Вам понадобятся паспорт, ИНН, техпаспорт на жилье и документы о праве собственности (если есть их копии).

Перерегистрация в Госреестре

Если документ утерян, а данные уже есть в реестрах, нотариус или государственный регистратор поможет внести соответствующие изменения.

Как получить дубликат свидетельства о праве собственности

Если документ выдан после 2013 года

Если право собственности регистрировали после 2013 года, данные уже есть в Государственном реестре вещных прав. В таком случае нотариус или государственный регистратор сможет быстро выдать выписку из реестра, которая заменит утраченный документ.

Если документ получен до 2013 года

Если право собственности оформлено до 2013 года, придется обращаться в архивы, в частности в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Если есть копия утраченного документа, процесс можно ускорить.

Как восстановить технический паспорт на квартиру

Техпаспорт — это документ, который содержит информацию о площади жилья, планировке, количестве комнат и т.п. Его также можно восстановить:

обратитесь в БТИ и закажите новый техпаспорт;

оплатите услугу (цена варьируется, в среднем до 6000 грн);

ожидайте визит специалисты, который сделает необходимые замеры;

через 2-3 недели получите новый техпаспорт.

Как восстановить документы, если владелец умер

Если владелец недвижимости умер, а документы на жилье утеряны, наследникам нужно:

вступить в наследство в течение 6 месяцев после смерти владельца;

обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела;

если документов нет, получить постановление от нотариуса о невозможности оформления наследства;

подать заявление в суд о признании права собственности;

после решения суда зарегистрировать право собственности у нотариуса или ЦНАПа.

Восстановление документов на недвижимость — сложный, но вполне реальный процесс. Самый быстрый вариант — обращение в ЦНАП или к нотариусу. Если документ утерян полностью и не сохранилось его копии, придется работать с архивами или даже обращаться в суд.

Ранее мы рассказывали, что нужно для подготовки к сделке купли-продажи недвижимости. Важно не только найти идеальную квартиру, но и тщательно проверить юридическую чистоту объекта, ознакомиться со всеми условиями договора и согласовать детали финансовых расчетов. Только после этого можно принимать взвешенное решение и подписывать договор купли-продажи.

Отметим, также, что за три года войны в Украине рынок недвижимости претерпел значительные изменения. Если раньше доминировали договоры купли-продажи, то сейчас наблюдается всплеск договоров дарения, который по данным Министерства юстиции вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция может быть связана с различными факторами, такими как желание избежать налогообложения при продаже недвижимости или же стремление помочь своим близким в сложное время.