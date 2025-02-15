Що перевіряє нотаріус при продажі квартири у 2025 році: юридичні аспекти

Жінки читають папери. Фото: Freepik

Продаж квартири — це не просто підписання договору між продавцем і покупцем. Це складний процес, який вимагає ретельної юридичної перевірки. Головну роль у цьому відіграє нотаріус. Саме він посвідчує угоду та перевіряє всі документи, щоб у майбутньому сторони не мали юридичних проблем.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що саме перевіряє нотаріус при продажі квартири та які ризики можуть виникнути.

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1. Право власності на квартиру

Перед тим як оформити договір купівлі-продажу, нотаріус повинен пересвідчитися, що продавець дійсно є власником квартири. Для цього він перевіряє:

документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо);

інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

відсутність подвійного продажу чи інших шахрайських схем.

Якщо квартира набута у власність до 2013 року, а її право не зареєстроване в електронному реєстрі, нотаріус спочатку вносить ці дані, а лише потім оформляє угоду.

2. Відсутність обтяжень та заборон

Перед продажем квартири нотаріус обов’язково перевіряє, чи немає на ній:

арешту, накладеного судом або виконавчою службою;

іпотеки, що може обмежувати право продажу;

податкової застави;

судових рішень, які можуть перешкодити угоді.

Якщо виявляються обтяження, угоду провести неможливо без їхнього попереднього зняття.

3. Перевірка дієздатності продавця та покупця

Закон вимагає, щоб всі учасники угоди усвідомлювали її значення. Нотаріус перевіряє:

паспорт продавця та покупця;

ідентифікаційний код;

відсутність опіки чи піклування над продавцем (якщо є підозра на недієздатність, нотаріус може вимагати додаткові документи);

правомірність представництва, якщо діє довірена особа.

У випадку продажу квартири за участю недієздатної чи обмежено дієздатної особи потрібно отримати дозвіл органу опіки та піклування.

4. Відсутність зареєстрованих осіб у квартирі

Щоб уникнути проблем у майбутньому, перед угодою варто пересвідчитися, що в квартирі немає зареєстрованих осіб. В іншому випадку виписати їх після продажу може бути складно, особливо якщо серед них є діти або недієздатні особи.

5. Згода подружжя на продаж

Якщо продавець перебуває у шлюбі, квартира є спільною власністю, то для продажу потрібна нотаріально завірена згода другого з подружжя. Якщо ж квартира набута до шлюбу, у спадок або в результаті приватизації, згода не потрібна.

6. Перелік необхідних документів

Для укладення угоди купівлі-продажу продавець повинен надати нотаріусу:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності;

технічний паспорт на квартиру;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги (інколи нотаріуси просять її для уникнення суперечок);

дозвіл органу опіки (якщо є діти чи недієздатні особи);

згоду другого з подружжя (за необхідності).

Також покупець має підготувати кошти для оплати податків, зборів і нотаріальних послуг.

7. Розрахунки при купівлі-продажу

Важливий момент — спосіб розрахунку. Закон України вимагає, щоб сума, що перевищує 50 тисяч гривень, перераховувалася через банківські рахунки. Тому зазвичай угоди оформлюються через банківський переказ або депозит нотаріуса.

Нотаріус виконує важливу функцію під час продажу квартири — перевіряє юридичну чистоту угоди та захищає інтереси обох сторін. Але навіть найретельніший контроль з його боку не виключає потреби у самостійній перевірці документів.

Покупцеві слід заздалегідь переконатися у відсутності ризиків, перевіривши нерухомість в реєстрах, а продавцеві — підготувати всі документи, щоб уникнути затримок в оформленні угоди.

Нагадаємо, власники кількох об'єктів нерухомості, розташованих у різних населених пунктах України, можуть звернутися до податкової служби для уточнення даних щодо свого майна. Це дозволить уникнути розбіжностей у документації та правильно розрахувати податкові зобов'язання. Звірка даних є важливим кроком для забезпечення точності інформації про нерухомість та уникнення можливих проблем у майбутньому.

Як повідомлялось, у 2025 році на ринок нерухомості України впливатимуть економічні та соціальні фактори, що зумовить подальші зміни. Незважаючи на нестабільність, попит на житло та комерційну нерухомість зростає, що призводить до підвищення цін.