Что проверяет нотариус при продаже квартиры в 2025 году: юридические аспекты

Женщины читают бумаги. Фото: Freepik

Продажа квартиры — это не просто подписание договора между продавцом и покупателем. Это сложный процесс, который требует тщательной юридической проверки. Главную роль в этом играет нотариус. Именно он удостоверяет сделку и проверяет все документы, чтобы в будущем стороны не имели юридических проблем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что именно проверяет нотариус при продаже квартиры и какие риски могут возникнуть.

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1. Право собственности на квартиру

Перед тем как оформить договор купли-продажи, нотариус должен убедиться, что продавец действительно является владельцем квартиры. Для этого он проверяет:

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д.);

информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

отсутствие двойной продажи или других мошеннических схем.

Если квартира приобретена в собственность до 2013 года, а ее право не зарегистрировано в электронном реестре, нотариус сначала вносит эти данные, а только потом оформляет сделку.

2. Отсутствие обременений и запретов

Перед продажей квартиры нотариус обязательно проверяет, нет ли на ней:

ареста, наложенного судом или исполнительной службой;

ипотеки, что может ограничивать право продажи;

налогового залога;

судебных решений, которые могут помешать сделке.

Если обнаруживаются обременения, сделку провести невозможно без их предварительного снятия.

3. Проверка дееспособности продавца и покупателя

Закон требует, чтобы все участники сделки осознавали ее значение. Нотариус проверяет:

паспорт продавца и покупателя;

идентификационный код;

отсутствие опеки или попечительства над продавцом (если есть подозрение на недееспособность, нотариус может потребовать дополнительные документы);

правомерность представительства, если действует доверенное лицо.

В случае продажи квартиры с участием недееспособного или ограниченно дееспособного лица нужно получить разрешение органа опеки и попечительства.

4. Отсутствие зарегистрированных лиц в квартире

Чтобы избежать проблем в будущем, перед сделкой стоит убедиться, что в квартире нет зарегистрированных лиц. В противном случае выписать их после продажи может быть сложно, особенно если среди них есть дети или недееспособные лица.

5. Согласие супругов на продажу

Если продавец состоит в браке, квартира является совместной собственностью, то для продажи требуется нотариально заверенное согласие второго супруга. Если же квартира приобретена до брака, в наследство или в результате приватизации, согласие не требуется.

6. Перечень необходимых документов

Для заключения сделки купли-продажи продавец должен предоставить нотариусу:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности;

технический паспорт на квартиру;

выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги (иногда нотариусы просят ее во избежание споров);

разрешение органа опеки (если есть дети или недееспособные лица);

согласие второго супруга (при необходимости).

Также покупатель должен подготовить средства для оплаты налогов, сборов и нотариальных услуг.

7. Расчеты при купле-продаже

Важный момент — способ расчета. Закон Украины требует, чтобы сумма, превышающая 50 тысяч гривен, перечислялась через банковские счета. Поэтому обычно сделки оформляются через банковский перевод или депозит нотариуса.

Нотариус выполняет важную функцию при продаже квартиры — проверяет юридическую чистоту сделки и защищает интересы обеих сторон. Но даже самый тщательный контроль с его стороны не исключает потребности в самостоятельной проверке документов.

Покупателю следует заранее убедиться в отсутствии рисков, проверив недвижимость в реестрах, а продавцу — подготовить все документы, чтобы избежать задержек в оформлении сделки.

Напомним, владельцы нескольких объектов недвижимости, расположенных в разных населенных пунктах Украины, могут обратиться в налоговую службу для уточнения данных по своему имуществу. Это позволит избежать разногласий в документации и правильно рассчитать налоговые обязательства. Сверка данных является важным шагом для обеспечения точности информации о недвижимости и избежания возможных проблем в будущем.

Как сообщалось, в 2025 году на рынок недвижимости Украины будут влиять экономические и социальные факторы, что обусловит дальнейшие изменения. Несмотря на нестабильность, спрос на жилье и коммерческую недвижимость растет, что приводит к повышению цен.