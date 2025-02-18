Как продать квартиру, находящуюся в кредите: способы и особенности в 2025 году

Строительство дома. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Продавать квартиру, которая находится в залоге у банка, может быть сложно. Однако это вполне возможно, если знать процедуру и следовать всем необходимым шагам. Однако, сделать это без согласия кредитора, который выдал ипотеку, практически невозможно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о способах продажи ипотечной квартиры, каждый из которых имеет свои особенности и требует внимательного подхода.

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Продажа квартиры без согласия банка

Прежде всего, стоит отметить, что без разрешения банка продать ипотечную квартиру будет невозможно. Поэтому одним из вариантов является возврат остатка долга и закрытие кредита до проведения сделки. Это позволяет не втягивать банк в процесс продажи. Чтобы это осуществить, нужно получить деньги от покупателя, которые позволят погасить остаток задолженности по ипотечному кредиту.

После того как кредит будет погашен, банк выдает справку об отсутствии задолженности и снимает ограничения с недвижимости. Когда эти шаги выполнены, можно заключить договор купли-продажи.

Перечень необходимых документов для этого:

паспорт владельца;

выписка о снятии ограничений на недвижимость;

залоговый документ на квартиру;

выписка из реестра права собственности.

Если банк не возражает против продажи, эта схема является быстрой и эффективной, но только при условии, что вы имеете достаточно средств для полного погашения долга.

Трехсторонний договор с привлечением банка

Если вы не можете погасить кредит самостоятельно, существует другой вариант — привлечь банк к процессу. Для этого заключается трехсторонний договор, в котором участвует не только продавец и покупатель, но и сам кредитор (банк). В таком случае продавец обращается в банк с заявлением, в котором сообщает о намерении продать квартиру.

Процедура выглядит следующим образом:

покупатель и продавец договариваются об общей сумме сделки;

часть суммы продавец вносит на счет банка для погашения кредита;

после того как долг будет погашен, банк снимает ограничения и дает разрешение на переход права собственности на нового владельца;

покупатель оплачивает оставшуюся сумму на счет продавца, а договор купли-продажи завершается нотариальным удостоверением.

Этот вариант выгоден тем, что дает возможность продать квартиру даже в случае невозможности погасить всю сумму кредита сразу. Но он также содержит риски для покупателя, поскольку после погашения долга продавец может отказаться от подписания окончательного договора.

Риски для покупателей и советы

При продаже ипотечной квартиры покупатель должен быть готов к тому, что в случае недобросовестности продавца могут возникнуть серьезные проблемы.

Поэтому перед подписанием договора необходимо:

проверить наличие всех документов, подтверждающих погашение кредита;

убедиться, что квартира действительно не имеет ограничений в реестре прав на недвижимость;

учесть, что некоторые банки могут потребовать выплаты дополнительных комиссий или сборов.

Как быстро продать квартиру с ипотекой

Прежде чем продать квартиру, которая находится в залоге, нужно тщательно собрать все документы и согласовать условия с банком. Если вы не можете оплатить долг одновременно со сделкой, привлеките кредитора, чтобы избежать проблем. Тщательная подготовка позволит сделать продажу максимально безопасной и выгодной для обеих сторон.

Оба способа продажи ипотечной квартиры имеют свои преимущества и недостатки. Выбор конкретного варианта зависит от ситуации, в которой находится заемщик, а также от его договоренностей с кредитным учреждением и потенциальным покупателем. В любом случае, продажа квартиры, находящейся в кредите, требует внимательного и ответственного подхода, а также, возможно, помощи специалистов.

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