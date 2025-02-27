Чи можна виписати людину з квартири без її згоди в Україні у 2025 році

Чоловік із документами. Фото: Pexels

Через повномасштабну війну в Україні багато громадян виїхали за кордон, що змінило підхід до реєстрації місця проживання. Згідно з оновленим Порядком декларування та реєстрації, виписати людину без її згоди можливо, але лише за певних умов.

Згідно зі статтею 61 Порядку декларування та реєстрації місця проживання, власник житла має право зняти з реєстрації осіб, які просто прописані у квартирі, але не є її власниками чи співвласниками.

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Для цього потрібно:

звернутися до ЦНАП або органу реєстрації;

надати документ, що підтверджує право власності;

подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

написати заяву на зняття з реєстрації.

Однак існує ряд винятків, коли виписка без згоди неможлива.

Кого не можна виписати без згоди

Є категорії осіб, яких закон захищає від примусового зняття з реєстрації під час війни:

працівники, що працюють вахтовим або рейсовим методом;

особи, які перебувають в експедиціях чи тривалих відрядженнях;

люди з інвалідністю, що проживають у спеціалізованих закладах;

особи, які перебувають у будинках для літніх людей;

ув’язнені;

громадяни, які перебувають на лікуванні.

Якщо житло має кількох співвласників, виписка можлива лише за згодою всіх. Також неможливо зняти з реєстрації власника житла без його особистої присутності.

Виписка дитини з квартири

Неповнолітні діти належать до захищеної категорії. Виписати дитину навіть за згодою одного з батьків складно — потрібен дозвіл органу опіки та піклування.

Крім того, якщо батько чи мати прописані з дитиною, їх теж неможливо виписати без згоди.

Чи можна виписати військовослужбовця

Захисники України мають особливий правовий статус. Без їхньої згоди не можна зняти з реєстрації:

військових, які перебувають у полоні;

мобілізованих громадян, що служать у ЗСУ.

Якщо військовий хоче виписатися, він повинен звернутися до ЦНАП особисто. Родичі не можуть зробити це замість нього.

Чи можна оскаржити виписку

Особа, яку виписали без її згоди, має право подати позов до суду. Якщо буде доведено, що процедура проведена з порушеннями або особа належить до захищених категорій, реєстрацію можуть відновити.

Виписати людину з квартири без її згоди можливо лише у випадку, якщо вона не є власником житла та не належить до захищених категорій. Для цього власник повинен звернутися до ЦНАП із відповідними документами.

Однак військові, діти, ув’язнені та деякі інші категорії громадян мають захист від примусового зняття з реєстрації.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання в Україні зазнала змін у 2025 році. Ці зміни спрямовані на спрощення та цифровізацію процесу. Тепер процедура стала більш зручною та доступною завдяки впровадженню електронних послуг.

Також ми розповідали про способи отримання прописки, якщо немає власного житла. Адже реєстрація місця проживання в Україні є важливою для доступу до медичних послуг, працевлаштування та отримання соціальних виплат. Існує багато способів зареєструвати своє місце проживання, навіть якщо немає власного житла.