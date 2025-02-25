Прописка в Україні: що треба знати про нові правила реєстрації та штрафи в 2025

ЦНАП. Фото: solonkivska-gromada.gov.ua

Реєстрація місця проживання, відома як "прописка", є ключовим аспектом адміністративного життя в Україні. У 2025 році процес реєстрації зазнав певних змін, спрямованих на спрощення та цифровізацію процедури.

Редакція Новини.LIVE розповідає про процедуру прописки для дорослих і дітей, які документи потрібні та що загрожує у випадку прострочення реєстрації.

Читайте також:

Як проходить реєстрація місця проживання у 2025 році

Згідно з чинним законодавством, особа, яка знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, повинна протягом 30 днів зареєструватися за новою адресою. У разі недотримання цього терміну можуть бути застосовані штрафні санкції.

Прописка здійснюється в день подачі всіх необхідних документів. Якщо особа бажає, процедура зняття з попереднього місця реєстрації та прописки за новою адресою може бути виконана одночасно.

Для зняття з реєстрації необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів місцевого самоврядування або виконавчих органів сільської місцевості. При собі потрібно мати паспорт та заповнити відповідну заяву.

Які документи потрібні для прописки у 2025 році

Для реєстрації місця проживання дорослим особам необхідно надати:

паспорт або ID-картку особи, яка реєструється;

паспорт власника житла (якщо реєстрація проходить у чужому помешканні);

документ, що підтверджує право власності на житло;

військовий квиток (для військовозобов'язаних);

заяву на зняття з попередньої реєстрації (якщо актуально);

квитанцію про сплату адміністративного внеску.

Як зареєструвати місце проживання дитини

Для прописки дитини в Україні у 2025 році необхідно підготувати:

паспорти або ID-картки обох батьків;

свідоцтво про народження дитини;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

згоду іпотекотримача або довірчого власника (якщо житло в іпотеці);

заповнену заяву на реєстрацію.

Згода власника житла не потрібна, якщо місце проживання дитини реєструється за адресою прописки одного з батьків.

Як отримати довідку про місце реєстрації

Отримати витяг про прописку можна кількома способами:

особисто звернувшись до ЦНАПу або органу реєстрації;

замовивши довідку через портал або застосунок "Дія".

Які штрафи передбачено за відсутність прописки у 2025 році

У разі незначного перевищення 30-денного терміну без реєстрації особа може отримати попередження. Якщо ж термін прострочення перевищує рік, накладається штраф у розмірі від 17 до 51 гривні (1-3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Зазначимо, продаж квартири, що має кількох власників, є складнішим, ніж продаж одноосібної власності. Ключовим фактором є розподіл часток між співвласниками, адже вони можуть мати рівні або нерівні права. Це впливає на порядок продажу та потребує узгодження дій між усіма власниками.

Також ми повідомляли, що в Україні єдине житло, як правило, не підлягає конфіскації. Однак, у випадках значної заборгованості, виконавча служба має право виставити його на продаж для погашення боргу. Це можливо лише після рішення суду та вжиття всіх інших можливих заходів для стягнення коштів.