Примусове виселення з квартири — хто та за яких умов може втратити дах над головою у 2025

Людина під коробками з речами. Фото: Pexels

Примусове виселення з житла можливе виключно за наявності судового рішення та за участю державного або приватного виконавця. Це необхідно, якщо особа відмовляється добровільно покинути помешкання.

Про те, чому людину можуть виселити з житла у 2025 році, зазначається у Житловому кодексі України.

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Підстави для примусового виселення можуть бути різні, одна з основних причин — закінчення строку дії договору оренди. Після завершення угоди житло необхідно звільнити. Також вас можуть змусити залишити квартиру або будинок у таких випадках:

Ви порушили умови договору оренди. Договір купівлі-продажу квартири визнано недійсним. Ви регулярно створюєте дискомфорт для інших мешканців будинку чи квартири. Використовуєте житло для цілей, які не відповідають його призначенню.

Згідно з Житловим та Цивільним кодексами України, право на користування житлом також можна втратити, якщо:

Житло зайняте самовільно або є інші підстави для виселення. Член сім'ї відсутній понад рік без поважних причин, якщо інше не визначено законом або домовленістю. Систематично руйнується або псується житло, порушуються правила співжиття, що робить спільне проживання неможливим.

Якщо людина відмовляється самовільно покинути житло, можливе примусове виселення.

Чи можуть виселити людину з власного житла

Позбавлення власності можливе лише за рішенням суду у виняткових ситуаціях. Наприклад, це примусове відчуження нерухомості для суспільних потреб — будівництва шкіл, лікарень тощо. У разі відмови продати власність суд може ухвалити рішення про примусове вилучення з компенсацією або наданням іншого житла.

Майно під арештом може бути конфісковане, якщо власник вчинив злочин або має значні борги. Рішення про це ухвалюється судом для погашення заборгованостей або як покарання за протиправні дії. У таких випадках важливо знати свої права та звернутися за юридичною допомогою.

Ще один випадок — конфіскація майна за використання у незаконній діяльності. Таке майно переходить у власність держави безоплатно. Крім того, вилучення може бути здійснено для потреб оборони країни. Однак усі ці дії потребують чіткого юридичного обґрунтування.

Власників аварійних будинків можуть виселити для їхньої безпеки. У таких ситуаціях держава чи громада повинні надати альтернативне житло. Якщо ж нерухомість перебуває у власності приватної особи або компанії, відповідальність за надання нового житла лягає на них. Інвестор, який придбав аварійне житло, може ініціювати судове виселення, тому власники повинні знати свої права та вимагати компенсацію.

Як оскаржити рішення про виселення

Якщо ви отримали рішення про виселення, не поспішайте залишати житло. Ви маєте право подати апеляцію протягом 30 днів після отримання рішення суду. Ваше звернення повинно містити підстави порушення законодавства чи процедур.

У разі відмови апеляційного суду залишається можливість подати касаційну скаргу до Верховного Суду в той самий термін — 30 днів. Досвідчений адвокат допоможе збільшити шанси на успіх і проконтролює якість запропонованого житла.

Втрата житла — один із найсильніших страхів українців, оскільки нерухомість у багатьох випадках є єдиним місцем проживання. Навіть маючи документи на право власності, немає повної гарантії, що таке помешкання не конфіскують.

Також ми розповідали, що всі військовослужбовці, незалежно від того, проходять вони службу за мобілізацією чи за контрактом, мають право на отримання житла. В Україні передбачені різні механізми забезпечення житлових умов для захисників.