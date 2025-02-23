Принудительное выселение из квартиры — кто и при каких условиях может потерять крышу над головой в 2025

Человек под коробками с вещами. Фото: Pexels

Принудительное выселение из жилья возможно исключительно при наличии судебного решения и при участии государственного или частного исполнителя. Это необходимо, если лицо отказывается добровольно покинуть помещение.

О том, почему человека могут выселить из жилья в 2025 году, отмечается в Жилищном кодексе Украины.

Читайте также:

За что могут выселить из квартиры в 2025 году

Основания для принудительного выселения могут быть разные, одна из основных причин — окончание срока действия договора аренды. После завершения сделки жилье необходимо освободить. Также вас могут заставить покинуть квартиру или дом в следующих случаях:

Вы нарушили условия договора аренды. Договор купли-продажи квартиры признан недействительным. Вы регулярно создаете дискомфорт для других жильцов дома или квартиры. Используете жилье для целей, которые не соответствуют его назначению.

Согласно Жилищному и Гражданскому кодексам Украины, право на пользование жильем также можно потерять, если:

Жилье занято самовольно или есть другие основания для выселения. Член семьи отсутствует более года без уважительных причин, если иное не определено законом или договоренностью. Систематически разрушается или портится жилье, нарушаются правила сожительства, что делает совместное проживание невозможным.

Если человек отказывается самовольно покинуть жилье, возможно принудительное выселение.

Могут ли выселить человека из собственного жилья

Лишение собственности возможно только по решению суда в исключительных ситуациях. Например, это принудительное отчуждение недвижимости для общественных нужд — строительства школ, больниц и т.д. В случае отказа продать собственность суд может принять решение о принудительном изъятии с компенсацией или предоставлением другого жилья.

Имущество под арестом может быть конфисковано, если владелец совершил преступление или имеет значительные долги. Решение об этом принимается судом для погашения задолженностей или в качестве наказания за противоправные действия. В таких случаях важно знать свои права и обратиться за юридической помощью.

Еще один случай — конфискация имущества за использование в незаконной деятельности. Такое имущество переходит в собственность государства безвозмездно. Кроме того, изъятие может быть осуществлено для нужд обороны страны. Однако все эти действия требуют четкого юридического обоснования.

Владельцев аварийных домов могут выселить для их безопасности. В таких ситуациях государство или община должны предоставить альтернативное жилье. Если же недвижимость находится в собственности частного лица или компании, ответственность за предоставление нового жилья ложится на них. Инвестор, который приобрел аварийное жилье, может инициировать судебное выселение, поэтому владельцы должны знать свои права и требовать компенсацию.

Как обжаловать решение о выселении

Если вы получили решение о выселении, не спешите покидать жилье. Вы имеете право подать апелляцию в течение 30 дней после получения решения суда. Ваше обращение должно содержать основания нарушения законодательства или процедур.

В случае отказа апелляционного суда остается возможность подать кассационную жалобу в Верховный Суд в тот же срок — 30 дней. Опытный адвокат поможет увеличить шансы на успех и проконтролирует качество предложенного жилья.

Потеря жилья — один из самых сильных страхов украинцев, поскольку недвижимость во многих случаях является единственным местом жительства. Даже имея документы на право собственности, нет полной гарантии, что такое жилье не конфискуют.

Также мы рассказывали, что все военнослужащие, независимо от того, проходят они службу по мобилизации или по контракту, имеют право на получение жилья. В Украине предусмотрены различные механизмы обеспечения жилищных условий для защитников.