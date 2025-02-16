Що неможливо зробити без прописки в Україні у 2025 році

Люди в паспортному сервісі. Фото: УНІАН

В Україні кожен громадянин зобов’язаний мати офіційно зареєстроване місце проживання. Відсутність реєстрації може створити труднощі під час отримання деяких адміністративних послуг та навіть призвести до штрафу.

Про те, які послуги не доступні українцям без прописки у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Законом не визначено точний термін, скільки можна жити без реєстрації. Проте після виписки з попереднього місця проживання на оформлення нової прописки дається один місяць. Реєстрацію за новою адресою можна провести в день подачі документів або одночасно з випискою зі старого місця. Не маючи прописки у вас можуть виникнути труднощі при отриманні таких послуг:

реєстрація ФОП;

доступ до пільг та субсидій;

купівля або продаж нерухомості;

оформлення паспортних документів;

придбання та реєстрація автомобіля;

реєстрація місця проживання дитини;

оформлення дитини в освітній заклад;

оформлення громадянства або посвідки на проживання.

Щоб знятися з реєстрації, потрібно подати заяву та надати паспорт, а для прописки за новою адресою вам знадобляться:

паспорт заявника та власника житла;

документ, що підтверджує право власності на житло;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

заява про виписку з попереднього місця проживання (за потреби);

квитанція про сплату адміністративного збору.

Яке покарання за відсутність прописки у 2025 році

Перебування без реєстрації дозволено до 30 днів, а для немовлят — до трьох місяців. Відсутність прописки може мати певні наслідки, але вона не позбавляє людину базових прав. Порушення вимоги щодо реєстрації може призвести до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 197 КУпАП:

перше порушення карається попередженням;

повторне порушення передбачає штраф від 17 до 51 грн.

Для іноземних громадян за відсутність реєстрації передбачено штраф від 1 700 до 5 100 грн.

Прописка є підтвердженням фактичного проживання людини за певною адресою та забезпечує можливість взаємодії з державними органами. Відсутність прописки значно ускладнює реалізацію своїх прав і обов’язків, що може суттєво вплинути на повсякденне життя громадян.

Раніше ми писали, що документи — не привід для жартів, адже українське законодавство передбачає суворі санкції. Наприклад, якщо паспорт прострочений, відсутня реєстрація місця проживання чи військовий квиток, доведеться сплатити штрафи.

Також ми розповідали, що в Україні житло, що є єдиним місцем проживання, зазвичай не підлягає конфіскації. Однак у певних випадках виконавча служба може виставити його на продаж для погашення заборгованості.