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Жизнь без прописки — какие услуги недоступны украинцам в 2025

16 февраля 2025 11:31
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Что невозможно сделать без прописки в Украине в 2025 году
Люди в паспортном сервисе. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине каждый гражданин обязан иметь официально зарегистрированное место жительства. Отсутствие регистрации может создать трудности при получении некоторых административных услуг и даже привести к штрафу.

О том, какие услуги не доступны украинцам без прописки в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Чем не смогут воспользоваться украинцы без прописки

Законом не определен точный срок, сколько можно жить без регистрации. Однако после выписки с предыдущего места жительства на оформление новой прописки дается один месяц. Регистрацию по новому адресу можно провести в день подачи документов или одновременно с выпиской со старого места. Не имея прописки у вас могут возникнуть трудности при получении таких услуг:

  • регистрация ФЛП;
  • доступ к льготам и субсидиям;
  • покупка или продажа недвижимости;
  • оформление паспортных документов;
  • приобретение и регистрация автомобиля;
  • регистрация места жительства ребенка;
  • оформление ребенка в образовательное учреждение;
  • оформление гражданства или вида на жительство.

Чтобы сняться с регистрации, нужно подать заявление и предоставить паспорт, а для прописки по новому адресу вам понадобятся:

  • паспорт заявителя и владельца жилья;
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;
  • военный билет (для военнообязанных);
  • заявление о выписке с предыдущего места жительства (при необходимости);
  • квитанция об уплате административного сбора.

Какое наказание за отсутствие прописки в 2025 году

Пребывание без регистрации разрешено до 30 дней, а для младенцев — до трех месяцев. Отсутствие прописки может иметь определенные последствия, но она не лишает человека базовых прав. Нарушение требования о регистрации может привести к административной ответственности согласно статье 197 КУоАП:

  • первое нарушение наказывается предупреждением;
  • повторное нарушение предусматривает штраф от 17 до 51 грн.

Для иностранных граждан за отсутствие регистрации предусмотрен штраф от 1 700 до 5 100 грн.

Прописка является подтверждением фактического проживания человека по определенному адресу и обеспечивает возможность взаимодействия с государственными органами. Отсутствие прописки значительно усложняет реализацию своих прав и обязанностей, что может существенно повлиять на повседневную жизнь граждан.

Ранее мы писали, что документы — не повод для шуток, ведь украинское законодательство предусматривает строгие санкции. Например, если паспорт просрочен, отсутствует регистрация места жительства или военный билет, придется заплатить штрафы.

Также мы рассказывали, что в Украине жилье, которое является единственным местом жительства, обычно не подлежит конфискации. Однако в определенных случаях исполнительная служба может выставить его на продажу для погашения задолженности.

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