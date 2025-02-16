Что невозможно сделать без прописки в Украине в 2025 году

Люди в паспортном сервисе. Фото: УНИАН

В Украине каждый гражданин обязан иметь официально зарегистрированное место жительства. Отсутствие регистрации может создать трудности при получении некоторых административных услуг и даже привести к штрафу.

О том, какие услуги не доступны украинцам без прописки в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Законом не определен точный срок, сколько можно жить без регистрации. Однако после выписки с предыдущего места жительства на оформление новой прописки дается один месяц. Регистрацию по новому адресу можно провести в день подачи документов или одновременно с выпиской со старого места. Не имея прописки у вас могут возникнуть трудности при получении таких услуг:

регистрация ФЛП;

доступ к льготам и субсидиям;

покупка или продажа недвижимости;

оформление паспортных документов;

приобретение и регистрация автомобиля;

регистрация места жительства ребенка;

оформление ребенка в образовательное учреждение;

оформление гражданства или вида на жительство.

Чтобы сняться с регистрации, нужно подать заявление и предоставить паспорт, а для прописки по новому адресу вам понадобятся:

паспорт заявителя и владельца жилья;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

военный билет (для военнообязанных);

заявление о выписке с предыдущего места жительства (при необходимости);

квитанция об уплате административного сбора.

Какое наказание за отсутствие прописки в 2025 году

Пребывание без регистрации разрешено до 30 дней, а для младенцев — до трех месяцев. Отсутствие прописки может иметь определенные последствия, но она не лишает человека базовых прав. Нарушение требования о регистрации может привести к административной ответственности согласно статье 197 КУоАП:

первое нарушение наказывается предупреждением;

повторное нарушение предусматривает штраф от 17 до 51 грн.

Для иностранных граждан за отсутствие регистрации предусмотрен штраф от 1 700 до 5 100 грн.

Прописка является подтверждением фактического проживания человека по определенному адресу и обеспечивает возможность взаимодействия с государственными органами. Отсутствие прописки значительно усложняет реализацию своих прав и обязанностей, что может существенно повлиять на повседневную жизнь граждан.

Ранее мы писали, что документы — не повод для шуток, ведь украинское законодательство предусматривает строгие санкции. Например, если паспорт просрочен, отсутствует регистрация места жительства или военный билет, придется заплатить штрафы.

Также мы рассказывали, что в Украине жилье, которое является единственным местом жительства, обычно не подлежит конфискации. Однако в определенных случаях исполнительная служба может выставить его на продажу для погашения задолженности.