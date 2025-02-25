Прописка в Украине: что надо знать о новых правилах регистрации и штрафах в 2025

ЦНАП. Фото: solonkivska-gromada.gov.ua

Регистрация места жительства, известная как "прописка", является ключевым аспектом административной жизни в Украине. В 2025 году процесс регистрации претерпел определенные изменения, направленные на упрощение и цифровизацию процедуры.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о процедуре прописки для взрослых и детей, какие документы нужны и что грозит в случае просрочки регистрации.

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Как проходит регистрация места жительства в 2025 году

Согласно действующему законодательству, лицо, которое снялось с регистрации по предыдущему месту жительства, должно в течение 30 дней зарегистрироваться по новому адресу. В случае несоблюдения этого срока могут быть применены штрафные санкции.

Прописка осуществляется в день подачи всех необходимых документов. Если лицо желает, процедура снятия с предыдущего места регистрации и прописки по новому адресу может быть выполнена одновременно.

Для снятия с регистрации необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), органов местного самоуправления или исполнительных органов сельской местности. При себе нужно иметь паспорт и заполнить соответствующее заявление.

Какие документы нужны для прописки в 2025 году

Для регистрации места жительства взрослым лицам необходимо предоставить:

паспорт или ID-карту лица, которое регистрируется;

паспорт владельца жилья (если регистрация проходит в чужом помещении);

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

военный билет (для военнообязанных);

заявление на снятие с предыдущей регистрации (если актуально);

квитанцию об уплате административного взноса.

Как зарегистрировать место жительства ребенка

Для прописки ребенка в Украине в 2025 году необходимо подготовить:

паспорта или ID-карты обоих родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

квитанцию об уплате административного сбора;

согласие ипотекодержателя или доверительного собственника (если жилье в ипотеке);

заполненное заявление на регистрацию.

Согласие собственника жилья не требуется, если место жительства ребенка регистрируется по адресу прописки одного из родителей.

Как получить справку о месте регистрации

Получить выписку о прописке можно несколькими способами:

лично обратившись в ЦНАП или орган регистрации;

заказав справку через портал или приложение "Дія".

Какие штрафы предусмотрены за отсутствие прописки в 2025 году

В случае незначительного превышения 30-дневного срока без регистрации лицо может получить предупреждение. Если же срок просрочки превышает год, накладывается штраф в размере от 17 до 51 гривны (1-3 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Отметим, продажа квартиры, имеющей нескольких владельцев, является более сложной, чем продажа единоличной собственности. Ключевым фактором является распределение долей между совладельцами, ведь они могут иметь равные или неравные права. Это влияет на порядок продажи и требует согласования действий между всеми владельцами.

Также мы сообщали, что в Украине единственное жилье, как правило, не подлежит конфискации. Однако, в случаях значительной задолженности, исполнительная служба имеет право выставить его на продажу для погашения долга. Это возможно только после решения суда и принятия всех других возможных мер для взыскания средств.