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Прописка в Україні 2025 — які штрафи та правила реєстрації

26 січня 2025 08:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Оформлення прописки у 2025 році — які штрафи за її відсутність та правила реєстрації
Паспорт громадянина України у руці. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деякі українці можуть стикнутися з проблемами у питанні реєстрації місця проживання в паспорті. Дорослі люди можуть самостійно зареєструватися, звернувшись до відповідних виконавчих органів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як оформити прописку та які штрафи передбачені за її відсутність, посилаючись на Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".

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Згідно з чинним законодавством, людина, яка знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися за новою адресою.

Оформлення прописки відбувається в той день, у який особою надані всі необхідні документи. Також, за бажанням заявника, процес реєстрації може проводитися одночасно з випискою з попереднього місця проживання, яке також здійснюється в день звернення. При собі необхідні мати паспорт і заповнити відповідну заяву на місці.

Які документи потрібні для оформлення місця реєстрації у 2025 році

Для оформлення прописки у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) необхідно мати такі документи:

  • паспорт особи, яка прописується, і паспорт власника квартири;
  • документ про право власності на житло;
  • військовий квиток (для тих осіб, які підлягають військовому обліку);
  • заяву про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання;
  • квитанцію про сплату адміністративного внеску.

Які штрафи за невчасне оформлення прописки передбачено у 2025 році

У разі незначного перевищення терміну реєстрації може бути винесено попередження. Однак, якщо строк відсутності реєстрації перевищить один рік, порушнику загрожує адміністративний штраф.

Сума штрафу у 2025 році становить від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 51 грн.

Нагадаємо, з початку 2025 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" оновив вартість бланків для оформлення біометричних документів. Разом з тим змінилася вартість оформлення більшості документів.

Також ми писали, що українці можуть вийти на пенсію за умови досягнення певного віку та потрібного стажу. Пенсіонери мають право на низку державних пільг, скористатися якими можна лише за наявності пенсійного посвідчення.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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