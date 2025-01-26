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Прописка в Украине 2025 — какие штрафы и правила регистрации

26 января 2025 08:25
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Оформление прописки в 2025 году — какие штрафы за ее отсутствие и правила регистрации
Паспорт гражданина Украины в руке. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые украинцы могут с проблемами в вопросе регистрации места жительства в паспорте. Взрослые люди могут самостоятельно зарегистрироваться, обратившись в соответствующие исполнительные органы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как оформить прописку и какие штрафы предусмотрены за ее отсутствие, ссылаясь на Закон Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине".

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Согласно действующему законодательству, человек, который снялся с регистрации по предыдущему месту жительства, имеет 30 календарных дней на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу.

Оформление прописки происходит в тот день, в который лицом предоставлены все необходимые документы. Также, по желанию заявителя, процесс регистрации может проводиться одновременно с выпиской с предыдущего места жительства, которое также осуществляется в день обращения. При себе необходимо иметь паспорт и заполнить соответствующее заявление на месте.

Какие документы нужны для оформления места регистрации в 2025 году

Для оформления прописки в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт лица, которое прописывается, и паспорт владельца квартиры;
  • документ о праве собственности на жилье;
  • военный билет (для тех лиц, которые подлежат воинскому учету);
  • заявление о снятии с регистрации по предыдущему месту жительства;
  • квитанцию об уплате административного взноса.

Какие штрафы за несвоевременное оформление прописки предусмотрены в 2025 году

В случае незначительного превышения срока регистрации может быть вынесено предупреждение. Однако, если срок отсутствия регистрации превысит один год, нарушителю грозит административный штраф.

Сумма штрафа в 2025 году составляет от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 51 грн.

Напомним, с начала 2025 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" обновил стоимость бланков для оформления биометрических документов. Вместе с тем изменилась стоимость оформления большинства документов.

Также мы писали, что украинцы могут выйти на пенсию при условии достижения определенного возраста и нужного стажа. Пенсионеры имеют право на ряд государственных льгот, воспользоваться которыми можно только при наличии пенсионного удостоверения.

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