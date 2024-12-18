Посвідчення пенсіонера — як отримати лише електронний варіант

Пенсіонерка з телефоном. Фото: Pexels

При досягненні певного віку та за наявності потрібного стажу українці можуть вийти на пенсію. Цей статус відкриває перед ними доступ до низки державних пільг. Однак деякими з ними можна скористатись лише за наявності пенсійного посвідчення. Тепер українцям дозволили отримувати лише електронний варіант цього документа.

Про те, які зміни для пенсіонерів запровадили в Україні, повідомила пресслужба "Дії".

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Як оформити електронне посвідчення пенсіонера

В повідомленні зазначається, що тепер можливо отримати виключно електронну версію пенсійного посвідчення без друкованого аналога. Раніше такий варіант не допускався. Подати заявку на отримання посвідчення можна через вебпортал Пенсійного фонду України в особистому кабінеті. Для цього необхідно дотримуватись такого алгоритму дій:

Перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення". Обрати пункт "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення". Натиснути на "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без друкованого аналога чи платіжної картки)". Заповнити та відправити заявку.

Стан розгляду заяви можна перевірити у вкладці "Мої Звернення" натиснувши на "Статус звернення". Щойно документ буде виготовлено, його можна буде переглянути в застосунку "Дія".

Як додати посвідчення в додаток "Дія"

Варто зазначити, що пенсійне посвідчення за віком синхронізується із додатком "Дія" автоматично. При цьому деякі види посвідчення потрібно додати самостійно, а саме документи, які підтверджують право на:

пенсію по інвалідності;

пенсію за вислугу років;

пенсію по втраті годувальника.

Для цього в застосунку необхідно знайти розділ з усіма документами, обрати "Додати документ" та вибрати "Пенсійне посвідчення".

Подібний механізм раніше запровадили для посвідчень водія. Зараз кожен п’ятий громадянин України, замовляючи документ через "Дію", бажає отримати лише цифрову версію.

Раніше ми писали, що в Україні можна докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Це можна зробити як для себе, так і для іншої особи.

Також ми розповідали, що у застосунку "Дія" доступно чимало послуг для різних категорій громадян. Це значно спрощує доступ до багатьох держпослуг, усуваючи бюрократію.