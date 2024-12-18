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Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

18 декабря 2024 17:57
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Удостоверение пенсионера — как получить только электронный вариант
Пенсионерка с телефоном. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

При достижении определенного возраста и при наличии нужного стажа украинцы могут выйти на пенсию. Этот статус открывает перед ними доступ к ряду государственных льгот. Однако некоторыми с ними можно воспользоваться только при наличии пенсионного удостоверения. Теперь украинцам разрешили получать только электронный вариант этого документа.

О том, какие изменения для пенсионеров ввели в Украине, сообщила пресс-служба "Дії".

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Как оформить электронное удостоверение пенсионера

В сообщении отмечается, что теперь можно получить исключительно электронную версию пенсионного удостоверения без печатного аналога. Раньше такой вариант не допускался. Подать заявку на получение удостоверения можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете. Для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Перейти к разделу "О пенсионном обеспечении".
  2. Выбрать пункт "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
  3. Нажать на "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме (без печатного аналога или платежной карты)".
  4. Заполнить и отправить заявку.

Состояние рассмотрения заявления можно проверить во вкладке "Мои Обращения", нажав на "Статус обращения". Как только документ будет изготовлен, его можно будет просмотреть в приложении "Дія".

Как добавить удостоверение в приложение "Дія"

Следует отметить, что пенсионное удостоверение по возрасту синхронизируется с приложением "Дія" автоматически. При этом некоторые виды удостоверения следует добавить самостоятельно, а именно документы, подтверждающие право на:

  • пенсию по инвалидности;
  • пенсию за выслугу лет;
  • пенсию по потере кормильца.

Для этого в приложении необходимо найти раздел со всеми документами, выбрать "Добавить документ" и выбрать "Пенсионное удостоверение".

Подобный механизм ранее был введен для водительских прав. Сейчас каждый пятый гражданин Украины, заказывая документ через "Дію", желает получить только цифровую версию.

Ранее мы писали, что в Украине можно купить страховой стаж, если его не хватает для выхода на пенсию. Это можно сделать как для себя, так и для другого человека.

Также мы рассказывали, что в приложении "Дія" доступно немало услуг для разных категорий граждан. Это значительно упрощает доступ ко многим госуслугам, устраняя бюрократию.

пенсионеры Дія документы Пенсионный Фонд удостоверение

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