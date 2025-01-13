Паспорт в Україні здорожчав — скільки коштує оформити документ у 2025 році

Паспорти громадянина України у руці. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

З 1 січня 2025 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків для оформлення індивідуальних біометричних документів. Внаслідок цього зросла загальна вартість отримання паспортів.

Про це повідомляє Державні міграційна служба України.

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Зміни у вартості оформлення стосуються таких документів:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

закордонний паспорт громадянина України;

посвідка на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Нові тарифи на оформлення документів такі:

паспорт громадянина України (ID-картка), оформлення вперше — безплатно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

закордонний паспорт громадянина України до 20 робочих днів — 1 042 грн;

закордонний паспорт громадянина України до 7 робочих днів — 1 682 грн.

посвідка на постійне проживання в Україні — 1 175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 080 грн.

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали документи до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старими цінами.

Особи, які здійснили оплату до 31 грудня 2024 року, але ще не подали заяву на оформлення документів, матимуть можливість внести доплату під час подання відповідних заяв.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни деякі українці можуть натрапити на проблеми з питанням реєстрації місця проживання. Ця інформація в паспорті відкриває доступ до низки послуг та прав.

Також ми писали, що українці зобов'язані вклеювати нові фото у паспорт-книжечку після досягнення 25 та 45 років. За порушення цієї вимоги законодавства документ вважатиметься недійсним, а порушник виплатить штраф.