Паспорт в Украине подорожал — сколько стоит оформить документ в 2025 году

Паспорта гражданина Украины в руке. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

С 1 января 2025 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменил стоимость бланков для оформления индивидуальных биометрических документов. В связи с этим выросла общая стоимость получения паспортов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

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Как изменилась стоимость оформления документов

Изменения в стоимости оформления касаются следующих документов:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты;

заграничный паспорт гражданина Украины;

временный и постоянный вид на жительство в Украине.

Новые тарифы на оформление документов следующие:

паспорт гражданина Украины (ID-карта), оформление впервые — бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;

заграничный паспорт гражданина Украины до 20 рабочих дней — 1 042 грн;

загранпаспорт гражданина Украины до 7 рабочих дней — 1 682 грн.

постоянный вид на жительство в Украине — 1 175 грн;

Временный вид на жительство в Украине — 1 080 грн.

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали документы до 31 декабря 2024 года, получат документы по старым ценам.

Лица, которые осуществили оплату до 31 декабря 2024 года, но еще не подали заявление на оформление документов, будут иметь возможность внести доплату при подаче соответствующих заявлений.

Напомним, в условиях полномасштабной войны некоторые украинцы могут столкнуться с проблемами с вопросом регистрации места проживания. Эта информация в паспорте открывает доступ к ряду услуг и прав.

Также мы писали, что украинцы обязаны вклеивать новые фото в паспорт-книжечку по достижении 25 и 45 лет. За нарушение этого требования законодательства документ будет считаться недействительным, а нарушитель выплатит штраф.