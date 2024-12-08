Штрафи за проблеми з паспортом — як карають українців

Український паспорт в руці. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

При досягненні 25 та 45 років українці зобов'язані вклеювати нові фото у паспорт у вигляді книжечки. Така норма визначена законодавством, і на це відводиться один місяць. Якщо ж вчасно не виконати цю вимогу або не замінити паспорт на документ нового зразка, він вважається недійсним, а людину очікує штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як карають українців за проблеми з паспортами.

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За порушення вимог щодо вклеювання нового фото у документ українці будуть змушені заплатити адміністративний штраф. За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення користування недійсним паспортом тягне за собою такі покарання:

на перший раз — попередження;

у разі повторного порушення протягом року — штраф у розмірі від 17 до 51 грн.

Паспорт-книжечка є безстроковим, однак якщо не вклеїти фото в паспорт протягом місяця, то він замінюється на ID-карту в обов'язковому порядку. Якщо не зробити цього протягом місяця після виповнення 25 та 45 років, то паспорт-книжечка вважатиметься недійсним.

Як змінилася вартість послуг паспортно-міграційного характеру

З 7 жовтня 2024 року в Україні змінилася вартість паспортно-міграційних послуг. Тепер вона така:

оформлення внутрішнього паспорта громадянина України та закордонного паспорта — 650 грн;

оформлення документів міграційного характеру для іноземців та осіб без громадянства (посвідки на тимчасове проживання або постійне проживання та інші документи, що підтверджують легальність перебування в Україні) — 1250 грн;

обмін посвідчення водія — 950 грн;

обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;

проставлення апостиля — 650 грн.

Також варто зазначити, що паспорт-книжечка із неклеєним фото після досягнення 25 та 45 років вважається дійсним під час воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування.

Нагадаємо, Кабмін змінив терміни оформлення та обміну паспорта громадянина України. Тепер чекати доведеться менше.

Також ми писали, що навесні 2024 року відбулося здорожчення оформлення закордонних паспортів. Ціна залежить від швидкості оброблення та обраного сервісу.