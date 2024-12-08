Штрафы за проблемы с паспортом — как наказывают украинцев

Украинцев штрафуют за проблемы с паспортами — на какие суммы
При достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фото в паспорт в виде книжечки. Такая норма определена законодательством, и на это отводится один месяц. Если вовремя не выполнить это требование или не заменить паспорт документом нового образца, он считается недействительным, а человека ожидает штраф.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как наказывают украинцев за проблемы с паспортами.
Какие наказания ожидают украинцев за "неправильные" паспорта
За нарушение требований по вклеиванию нового фото в документ украинцы будут вынуждены заплатить административный штраф. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет следующие наказания:
- на первый раз — предупреждение;
- в случае повторного нарушения в течение года — штраф в размере от 17 до 51 грн.
Паспорт-книжечка бессрочный, однако если не вклеить фото в паспорт в течение месяца, то он заменяется на ID-карту в обязательном порядке. Если не сделать этого в течение месяца после 25 и 45 лет, то паспорт-книжечка будет считаться недействительным.
Как изменилась стоимость услуг паспортно-миграционного характера
С 7 октября 2024 года в Украине изменилась стоимость паспортно-миграционных услуг. Теперь она следующая:
- оформление внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта — 650 грн;
- оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства (виды на временное проживание или постоянное проживание и другие документы, подтверждающие легальность пребывания в Украине) — 1250 грн;
- обмен водительского удостоверения — 950 грн;
- обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
- проставление апостиля — 650 грн.
Также следует отметить, что паспорт-книжечка с невклееным фото после достижения 25 и 45 лет считается действительным во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.
Напомним, Кабмин изменил сроки оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь ждать придется меньше.
Также мы писали, что весной 2024 года произошло удорожание оформления загранпаспортов. Цена зависит от скорости обработки и выбранного сервиса.
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