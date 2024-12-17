Паспорт за кордоном призовику - як отримати військовозобов’язаному

Паспорт громадянина України. Фото: "Вечірній Київ"

Військовозобов’язані громадяни, які, перебуваючи за межами України, не можуть стати на військовий облік, не отримують паспорти. Ці зміни до законодавства можна спробувати оскаржити у судовому порядку, але успіх залежатиме від порушень з боку ТЦК.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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Серед цих громадян були і особи чоловічої статі, яким ще не виповнилося 18 років. Через деякий час вони мали отримувати паспорти, але не можуть зробити це за кордоном, оскільки для цього вони мають перебувати на військовому обліку — а стати на військовий облік з-за меж України є неможливим.

"Хлопці з 18 років, які наразі перебувають за кордоном та не мають військово-облікового документу, фізично не можуть виконати вимоги правил військового обліку ( стати на військовий облік призовників, пройти ВЛК, внести свої відомості в систему "Оберіг" та отримати військово-обліковий документ) за кордоном, оскільки ці процедури можливо пройти лише в ТЦК та СП за зареєстрованим місцем проживання в Україні", — підкреслила Марина Бекало.

Як можна оскаржити зміни до законодавства

За словами юристки, громадянин може спробувати оскаржити зміни до законодавства, які заборонили видавати чоловікам паспорти без обов’язкового військового обліку, у судовому порядку.

"Основна підстава для оскарження може бути порушення з боку ТЦК та СП порядку та процедури винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо процедурних порушень з боку ТЦК та СП немає, то перспективи оскарження такої постанови до суду не дуже оптимістичні", — визнала Марина Бекало.

Нагадаємо, раніше юристи пояснювали, як все-таки можна стати на військовий облік дистанційно.

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