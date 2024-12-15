Повернення на військовий облік - чи законно повертати виключеного на облік

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Виключеного з військового обліку громадянина не мають права поновити на обліку. Якщо ж це сталося – громадянин має направити до ТЦК заяву з вимогою внести зміни до Реєстру військовозобов’язаних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Виключені з військового обліку

Частину військовозобов’язаних громадян за станом здоров’я виключили з військового обліку.

Та згодом декого з них після початку повномасштабної російсько-української війни повернули на військовий облік.

Юристи пояснили, що таким громадянам треба робити у подібній ситуації.

Що робити тим, кого повернули на облік

Владислав Дерій зазначив, що поверненим на військовий облік громадянам, які були виключені з обліку, треба звернутися до територіального центру комплектування.

"Вам потрібно "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного або через адвоката направити до ТЦК (який виключив з військового обліку та який прислав повістку) заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних", — підкреслив юрист.

До цієї заяви, наголосив Дерій, треба прикріпити нотаріальну копію військово-облікового документа та копію довідки ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні виключеним з військового обліку для виїзду за кордон.

Також ми повідомляли про те, коли виїзд за кордон виключеним з військового обліку все ж заборонений.