Возвращение на военный учет - законно ли возвращать исключенного на учет

Исключенного из учета вернули на учет — что делать
Исключенный из воинского учета гражданин не имеет права восстановить на учете. Если же это произошло, гражданин должен направить в ТЦК заявление с требованием внести изменения в Реестр военнообязанных.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Исключены из воинского учета
Часть военнообязанных граждан по состоянию здоровья была исключена из воинского учета.
Но впоследствии некоторых из них после начала полномасштабной российско-украинской войны вернули на воинский учет.
Юристы объяснили, что таким гражданам нужно делать в подобной ситуации.
Что делать тем, кого вернули на учет
Владислав Дерий отметил, что возвращенным на воинский учет гражданам, исключенным из учета, нужно обратиться в территориальный центр комплектования.
"Вам нужно "Укрпоштою" заказным письмом с описанием вложенного или через адвоката направить в ТЦК (исключившего из воинского учета и приславшего повестку) заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных", — подчеркнул юрист.
К этому заявлению, подчеркнул Дерий, следует прикрепить нотариальную копию военно-учетного документа и копию справки ВВК.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны исключенным из воинского учета для выезда за границу.
Также мы сообщали о том, когда выезд за границу исключен из воинского учета все же запрещен.
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