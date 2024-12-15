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Исключенного из учета вернули на учет — что делать

15 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Возвращение на военный учет - законно ли возвращать исключенного на учет
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Исключенный из воинского учета гражданин не имеет права восстановить на учете. Если же это произошло, гражданин должен направить в ТЦК заявление с требованием внести изменения в Реестр военнообязанных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Исключены из воинского учета

Часть военнообязанных граждан по состоянию здоровья была исключена из воинского учета.

Но впоследствии некоторых из них после начала полномасштабной российско-украинской войны вернули на воинский учет.

Юристы объяснили, что таким гражданам нужно делать в подобной ситуации.

Что делать тем, кого вернули на учет

Владислав Дерий отметил, что возвращенным на воинский учет гражданам, исключенным из учета, нужно обратиться в территориальный центр комплектования.

"Вам нужно "Укрпоштою" заказным письмом с описанием вложенного или через адвоката направить в ТЦК (исключившего из воинского учета и приславшего повестку) заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных", — подчеркнул юрист.

К этому заявлению, подчеркнул Дерий, следует прикрепить нотариальную копию военно-учетного документа и копию справки ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны исключенным из воинского учета для выезда за границу.

Также мы сообщали о том, когда выезд за границу исключен из воинского учета все же запрещен.

Укрпошта военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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