Як виїхати за кордон, якщо тебе звільнили з військового обліку - документи

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни, які були виключені з військового обліку, повинні мати при собі при перетині державного кордону України військово-обліковий документ і копію довідки ВЛК. Якщо ж громадянина з такими документами не випустили, він має право вимагати письмову відмову.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Громадяни України, які були виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Для цього їм потрібно мати при собі, крім закордонного паспорта, два документи.

Це:

військово-обліковий документ, де вказано про виключення з військового обліку (можна використовувати і електронний ВОД);

копію довідки ВЛК, де було встановлено підставу для виключення з військового обліку.

Якщо все ж не випустили за кордон

Владислав Дерій наголосив, що у випадку відмови у виїзді з України такий громадянин має вимагати у прикордонників письмову відмову, що оформлюється у вигляді рішення.

"Відмовити Вам можуть лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови", — підкреслив юрист.

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