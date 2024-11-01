Як виїхати за кордон, якщо тебе звільнили з військового обліку - документи

Виїзд за кордон звільненого з обліку — список документів
Громадяни, які були виключені з військового обліку, повинні мати при собі при перетині державного кордону України військово-обліковий документ і копію довідки ВЛК. Якщо ж громадянина з такими документами не випустили, він має право вимагати письмову відмову.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Документи для виїзду за кордон
Громадяни України, які були виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.
Для цього їм потрібно мати при собі, крім закордонного паспорта, два документи.
Це:
- військово-обліковий документ, де вказано про виключення з військового обліку (можна використовувати і електронний ВОД);
- копію довідки ВЛК, де було встановлено підставу для виключення з військового обліку.
Якщо все ж не випустили за кордон
Владислав Дерій наголосив, що у випадку відмови у виїзді з України такий громадянин має вимагати у прикордонників письмову відмову, що оформлюється у вигляді рішення.
"Відмовити Вам можуть лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови", — підкреслив юрист.
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