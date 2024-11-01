Как уехать за границу, если тебя исключили с воиского учета - документы

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Граждане, исключенные с воинского учета, должны иметь при себе при пересечении государственной границы Украины военно-учетный документ и копию справки ВВК. Если гражданина с такими документами не выпустили, он имеет право требовать письменный отказ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Граждане Украины, исключенные из военного учета по состоянию здоровья, имеют право выезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

Для этого им нужно иметь при себе, кроме загранпаспорта, два документа.

Это:

военно-учетный документ, где указано об исключениях с воинского учета (можно использовать и электронный ВУД);

копия справки ВВК, где было установлено основание для исключения из военного учета.

Если все же не выпустили за границу

Владислав Дерий подчеркнул, что в случае отказа в выезде из Украины такой гражданин должен потребовать у пограничников письменный отказ, оформляемый посредством решения.

"Отказать Вам могут только по обоснованному решению уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы с указанием причин отказа", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.

Также мы сообщали, имеют ли право забронированные мужчины уезжать из Украины.