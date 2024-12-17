Паспорт за границей призывнику - как получить военнообязанному

Паспорт гражданина Украины. Фото: "Вечірній Київ"

Военнообязанные граждане, которые, находясь за пределами Украины, не могут встать на воинский учет, не получают паспорта. Эти изменения в законодательство можно попытаться оспорить в судебном порядке, но успех будет зависеть от нарушений со стороны ТЦК.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Паспорта только через воинский учет

Часть украинцев после начала полномасштабной войны уехала за пределы страны.

Среди этих граждан были и лица мужского пола, которым еще не исполнилось 18 лет. Через некоторое время они должны получать паспорта, но не могут сделать это за границей, поскольку для этого они должны состоять на воинском учете — а стать на военный учет из-за пределов Украины невозможно.

"Ребята с 18 лет, которые находятся за рубежом и не имеют военно-учетного документа, физически не могут выполнить требования правил военного учета (стать на военный учет призывников, пройти ВВК, внести свои сведения в систему "Оберіг" и получить военно-учетный документ) за границей, поскольку эти процедуры можно пройти только в ТЦК и СП по зарегистрированному месту жительства в Украине", — подчеркнула Марина Бекало.

Как можно обжаловать изменения в законодательство

По словам юристки, гражданин может попытаться обжаловать изменения в законодательство, запретившие выдавать мужчинам паспорта без обязательного военного учета в судебном порядке.

"Основное основание для обжалования может быть нарушение со стороны ТЦК и СП порядка и процедуры вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Если процедурных нарушений со стороны ТЦК и СП нет, то перспективы обжалования такого постановления в суд не очень оптимистичны", — признала Марина Бекало.

Напомним, ранее юристы объясняли, как все-таки можно встать на военный учет дистанционно.

Также мы писали о том, как стать на военный учет внутриперемещенным лицам не по месту регистрации.