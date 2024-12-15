Життя без прописки в Україні — як довго можна та які штрафи передбачені у 2024 році

Паспорт громадянина України. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

Деякі українці, особливо в сучасних реаліях, можуть натрапити на проблеми з питанням реєстрації місця проживання в паспорті. Хтось вважає це формальністю, а для інших — це необхідна умова доступу до низки послуг та прав.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна жити без прописки в Україні.

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Відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України, зобов'язані задекларувати або зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів після прибуття на нову адресу.

Для осіб, які перебувають в Україні на підставі довідки про звернення за захистом, передбачена можливість зареєструвати місце тимчасового перебування.

Отже, жити без прописки в Україні можна не більше 30 днів. Після цього виникає обов'язок здійснити реєстрацію, незалежно від того, йдеться про громадян України чи приїжджих.

Що буде, якщо жити без зареєстрованого місця проживання

Невиконання цього обов’язку не має серйозних наслідків, адже санкції за таке порушення є мінімальними.

Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), проживання без реєстрації місця проживання карається попередженням. Якщо ж порушення повторюється протягом року, це може призвести до штрафу в розмірі від 17 до 51 грн.

Розгляд подібних справ належить до компетенції виконавчих комітетів місцевих, селищних та міських рад, але не судів.

Нагадаємо, при досягненні 25 та 45 років українці зобов'язані вклеювати нові фото у паспорт у вигляді книжечки. На виконання цієї вимоги надається один місяць, інакше документ визнають недійсним та стягнуть штраф.

Також ми писали, що навесні 2024 року відбулося підвищення вартості оформлення закордонного паспорта в Україні. Ціна на оформлення документа залежить від терміновості та обраного сервісу.